Nos 10 choses à observer sur la fin de saison NBA ! (Conférence Ouest) Apéro TrashTalk

Le All-Star Game est derrière nous et on entame désormais le dernier virage de la saison régulière NBA 2023/2024. L’heure est donc à un petit focus sur les éléments à suivre de près jusqu’au dix avril prochain. Second épisode avec un apéro TrashTalk spécial Conférence Ouest.

Nous y sommes ! Enfin, ça y est, le All-Star Weekend est passé et le dernier virage de la saison régulière est à nos pieds. Dans la Conférence Ouest, les 15 équipes ont des agendas très précis avec plusieurs objectifs à respecter. Chez les Wolves, le Thunder, les Nuggets, aucun ralentir n’est prévu. C’est surtout au milieu du tableau que la compétition va se corser : Warriors, Lakers, Mavericks, Kings… Autant d’équipes qui veulent leur place dans le top 6 pour filer directement en Playoffs, mais des déçus à la fin. C’est l’heure de mettre les gaz ! Concernant les joueurs, on pourrait avoir un rookie de l’Année français, mais aussi un DPOY. Rendez-vous compte… faut qu’on en parle dans l’Apéro TrashTalk quand même !

Fans des équipes de l’Ouest, on vous attend dans les commentaires pour nous donner vos ressentis sur cette fin de saison. De la course au podium à celle au first pick en passant par le Play-In, on ne risque pas de s’ennuyer.