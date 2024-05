On enchaîne les vidéos et les séries ! Après un premier tour réussi, voici les équipes qui ont pu accéder aux demi-finales. Dynamique, point tactico-technique, joueur à suivre et gros pronostic afin d’avoir une vue claire de ce qu’il se va se passer dans chaque série. On envoie tout de suite la preview de cette affiche incroyablement excitante : Knicks – Pacers !

Pour retrouver toutes nos vidéos, c’est par ici.

Les fans des années 1990 sont aux anges, on aura droit à une série entre les New York Knicks et les Indiana Pacers en demi-finale de Conférence Est ! Pat Ewing et John Starks ont laissé la place à Jalen Brunson et Josh Hart, tandis qu’Indiana n’est plus représenté par Reggie Miller mais par Tyrese Haliburton et Cie. Cela va nous donner une grosse opposition de styles, avec de vraies questions qui vont rythmer la série : qui peut stopper Brunson ? Qui va réussir à imposer son tempo ? Plutôt Siakam ou Anunoby ? Allez, c’est l’heure de la preview !