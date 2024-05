Au lendemain de leur défaite au premier tour des Playoffs 2024, les Sixers se retrouvent une nouvelle fois devant une intersaison remplie de questions. Mais grâce à la flexibilité obtenue suite au transfert de James Harden en novembre dernier et la fin du contrat de Tobias Harris, Philadelphie pourrait bien faire un gros coup cet été. Parmi les noms à surveiller ? Paul George, Jimmy Butler et Brandon Ingram.

Pour la septième année consécutive, les Sixers ne dépasseront pas le stade des demi-finales de Conférence Est. Pire, ils sont sortis dès le premier tour des Playoffs au terme d’une série complètement folle face aux Knicks. Alors forcément, c’est la déception qui règne à Philly, surtout quand on se souvient que les Sixers étaient dans le Top 3 de l’Est avant la blessure de Joel Embiid fin janvier.

La bonne nouvelle dans tout ça ? La franchise de Philadelphie va pouvoir frapper fort lors du marché de l’été.

À l’heure de ces lignes, seul Joel Embiid est sous contrat pour la saison prochaine avec un salaire annuel à 51 millions de dollars. Tyrese Maxey va suivre avec une grosse prolongation (204 millions sur 5 ans, mais pèsera seulement 13 millions dans le cap en 2024-25) à la fin de son rookie deal, mais cela n’empêchera pas les Sixers de pêcher du gros poisson à l’intersaison. L’expiration du deal de Tobias Harris (salaire de 39 millions cette saison) va notamment donner une grande flexibilité financière au manager général Daryl Morey.

Comme le rappelle Brian Windhorst d’ESPN, Philly aura l’opportunité de signer un agent libre avec un contrat max cet été.

"The player at the top of their list is Paul George."@WindhorstESPN thinks the Sixers are going to give PG-13 a max contract offer in free agency, and will look to monitor Jimmy Butler and Brandon Ingram's situations 👀 pic.twitter.com/bRVVY1XeeO

— Get Up (@GetUpESPN) May 3, 2024

Parmi les noms qui ressortent, il y a notamment Paul George.

Ce n’est pas la première fois que Paulo est lié avec les Sixers dans des rumeurs. Mais alors qu’il n’est toujours pas tombé d’accord avec les Clippers sur une prolongation de contrat (il est potentiellement agent libre dès cet été), et que ces derniers pourraient se faire éliminer des Playoffs dès ce soir, ces bruits de couloir vont devenir de plus en plus forts. Les Sixers semblent prêts à proposer plus d’argent à PG-13 que les Clippers, et peut-être que George va se poser des questions sur ses véritables chances de gagner un titre NBA à Los Angeles suite à la nouvelle blessure de Kawhi Leonard. On rappelle tout de même que PG est à la maison dans la Cité des Anges, et que traverser le pays serait un changement assez radical pour lui après cinq ans aux Clips.

Deux autres noms à surveiller selon Brian Windhorst : Jimmy Butler et Brandon Ingram.

Jimmy Butler is expected to seek a two-year $113M ($56.5M/year) extension this summer; not offering the extension could lead to a ‘disgruntled’ Butler. (via Miami Herald)

Jimmy is currently set to earn $48M next season and has two years left on his contract that will bring him… pic.twitter.com/OtNevkucS7

— Hot Hot Hoops (@hothothoops) May 2, 2024

Le premier est sous contrat avec le Heat jusqu’en 2026 mais possède une player option pouvant lui permettre d’être agent libre dès 2025. D’après les dernières rumeurs, Jimmy voudrait une extension de contrat de deux ans pour 113 millions de dollars. Le Heat va-t-il lui offrir un tel deal quand on sait que Butler a déjà 34 ans ? Pas sûr. Et si ce n’est pas le cas, ça peut frustrer Jimmy et potentiellement ouvrir la porte à un départ. On rappelle que Jimmy Butler est passé par les Sixers avant de poser ses valises à Miami. On dit ça on dit rien…

Quand au second, il pourrait payer la fin de saison très décevante des Pelicans, sweepés au premier tour des Playoffs contre le Thunder. Le boss des Pels David Griffin l’a annoncé : il va y avoir du changement à la Nouvelle-Orléans. Sachant que Brandon Ingram n’a pas vu le jour en Playoffs contre Lu Dort, et qu’il va entrer dans sa dernière année de contrat la saison prochaine, il y a des chances qu’il soit sur le départ. Surtout si Griffin n’envisage pas de lui proposer une extension.

After the Sixers and Joel Embiid were knocked out of the playoffs by the Knicks in a 118-115 Game 6 loss, Philadelphia is once again at a crossroads.@MikeVorkunov on why this particular ending should come with more hope ⤵️https://t.co/FtuTxCVS0t

— The Athletic (@TheAthletic) May 3, 2024

Vous l’avez compris, les Sixers vont se montrer agressifs. Ils ont l’espace salarial nécessaire (60 millions de dollars) pour attirer une superstar (ou plusieurs bons joueurs à moindre coût) via la Free Agency ou un transfert, ainsi que du capital draft (5 picks de premier tour à trader, et des pick swaps) pour convaincre d’autres équipes dans un échange.

“Daryl Morey l’a dit publiquement : les Sixers cherchent un two-way player de haut-niveau, ainsi que du playmaking.” – Mike Vorkunov, insider pour The Athletic

Avec un Joel Embiid dans son prime, un Tyrese Maxey qui s’est imposé comme une parfaite co-star, un coach en Nick Nurse que Kelly Oubre Jr. considère comme “le meilleur entraîneur” de sa carrière, et un Daryl Morey capable de tout sur le marché des transferts, il existe un scénario dans lequel les Sixers reviennent gonflés à bloc l’an prochain, et avec un effectif capable de faire trembler les meilleurs.

L’été 2024 risque d’être très chaud dans la ville de l’amour fraternel.

Sources texte : ESPN, The Athletic