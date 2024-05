Sixième match de la série entre le Magic d’Orlando et les Cavaliers de Cleveland. Jusque-là chacun a remporté ses matchs à domicile et ce soir Orlando a l’occasion d’arracher un Game 7 lors duquel tout sera possible. Chiche ?

Game 1 : Cavaliers – Magic, 97-83

– Magic, 97-83 Game 2 : Cavaliers – Magic, 96-86

– Magic, 96-86 Game 3 : Magic – Cavaliers, 121-83

– Cavaliers, 121-83 Game 4 : Magic – Cavaliers, 112-89

– Cavaliers, 112-89 Game 5 : Cavaliers – Magic, 104-103

Le Magic mériterait d’aller jouer sa saison sur un Game 7 incroyable dans l’Ohio, alors que les Cavs méritent toujours d’être punis pour avoir perdu volontairement face aux Hornets lors de la dernière soirée de la saison… pour affronter le Magic en Playoffs. Résultat des courses ce Magic les empêche bien de dormir depuis dix jours, avec notamment deux énormes roustes lors des matchs 3 et 4 au Kia Center.

Paolo Banchero est délicieux pour ses premiers Playoffs, Franz Wagner moins constant mais auteur, entre autres, d’une dinguerie au Game 4, et les lieutenants des deux leaders posent mille problèmes aux hommes de JB Bickerstaff. Jalen Suggs et Mo Wagner installent un niveau de hustle essentiel en Playoffs, Markelle Fultz et Jonathan Isaac sont sur un terrain et c’est déjà bien, et il existe dans cette équipe une petite sensation de nouveauté, de fraicheur, qui fait beaucoup de bien à une série qui s’annonçait un peu rasoir.

Côté Cavs ? Donovan Mitchell domine mais pas assez, Darius Garland a pas mal chauffé au Game 5 et Evan Mobley a su boucher les trous en l’absence de Jarrett Allen (incertain pour ce soir), mais globalement on sent que cette équipe de Cleveland joue un peu avec le pied sur le frein, à moins qu’ils ne soient moins fort que ce qu’on aurait imaginé mais, attention, ceci se rapproche davantage d’une conclusion hâtive que d’une analyse d’avant match.