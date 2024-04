Ding dong, le Magic a enfin débuté ses Playoffs ! Une énorme raclée offerte aux Cavs en Floride pour ce Game 3, et Cleveland qui va devoir faire preuve d’un peu plus de sérieux pour poursuivre la série. Bravo le Magic, niveau “victoire en Playoffs” débloqué !

Une histoire en deux temps. En premier lieu ? Trois minutes d’entame un peu gênantes. Le Magic continue sur sa lancée des deux premiers matchs et arrose salement. Douze ou quinze tirs pris, un ou deux qui rentrent, l’arrosage est automatique derrière la ligne et l’on se dit alors, déjà, que les joueurs de Jamahl Mosley ne vont décidément jamais y arriver, pas cette année. Puis les premiers tirs rentrent, comme souvent Jalen Suggs est le détonateur, Paolo Banchero prend la mesure de ce premier match de Playoffs à domicile en carrière, et les Knicks takent the lead… pour la première fois de la série. Oui, au Game 3.

Paolo Banchero a pris environ 15 tirs au premier quart, le Magic mène de 10 puis de 16 à la mi-temps, ça y est, les puceaux floridiens vont enfin y arriver, il faut dire que tout va mieux quand on a mis l’adresse du panier dans le GPS. Jalen Suggs est dans la zone, Paolo Banchero décide que c’est son match et il affiche déjà 19 points à la mi-temps, pendant que personne n’a jugé utile de dire aux Cavs que le match avait commencé depuis une bonne heure.

De match il n’y aura finalement pas car le troisième quart-temps est une boucherie et place d’emblée ce Game 3 dans la catégorie des blow-outs, les 40 points sont atteints et permettront aux Anthony Black, Chuma Okeke, Jett Howard, Goga Bitadze et autres Caleb Houstan de trottiner un peu, alors qu’ils nous permettent à nous autres de nous concentrer sur Sixers – Knicks, seul vrai match de basket de la soirée à l’Est.