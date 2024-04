Une série originale, rafraichissante, et… assez difficile à imaginer. deux équipes jeunes, défensives, sans trop de garanties en Playoffs voire sans garanties du tout. Parfait pour se tromper mouiller et vous donner nos pronostics, en attendant les vôtres évidemment !

Giovanni

Contrairement à ce qu’il se dit ça et là, cette série me hype pas mal, déjà parce qu’elle est originale. De nouvelles têtes, celles du Magic pour le coup, et comme cela arrive parfois je vois bien les joueurs de Mosley nous faire une DJ Augustin – les vrais savent – et s’imposer au Game 1 pour faire ravaler leur sifflet à ces Cavs qui voulaient tant les jouer. Derrière les Cavs devraient se mettre en route, du moins juste assez pour reprendre un match en Floride et revenir à 2-2 dans l’Ohio, avant de l’emporter sur le sixième match entre les manèges de Disney et les marécages boueux des alentours. Si vous lisez bien entre les lignes je viens non seulement de vous donner le score de la série mais aussi son déroulé. Pour les Cavs ce sera L, W, W, L, W et W mais désolé, si le Magic nous fait une DJ Augustin, Cleveland 2024 ne sera pas le Toronto de 2019. Ça en fait des refs tout ça. Cavs 4, Magic 2.

Nico M

Peut-être la série la moins hypante de ce premier tour de Playoffs NBA 2024, mais pas inintéressante pour autant. La jeune garde du Magic, guidée par Paolo Banchero, Franz Wagner et l’une des meilleures défenses de la Ligue, voudra provoquer des sueurs froides chez une équipe de Cleveland qui a volontairement jeté son dernier match de régulière à la poubelle. Les Cavs sont théoriquement favoris, eux qui voudront effacer le fiasco de l’an passé face aux Knicks. Ils ont plus de talent, ils ont l’avantage du terrain, et ont déjà pu goûter à l’ambiance des Playoffs contrairement à Orlando. Mais difficile de leur faire confiance au vu du scénario de 2023 et leur mauvaise dynamique de fin de saison. Je vois donc une série plus serrée que prévu, avec Cleveland qui trouve quand même le moyen d’éviter un vilain choke. Cavaliers 4, Magic 3.

Nico V

Le Magic va assurément souffrir au max sous le panier. Evan Mobley et Jarrett Allen vont faire un boulot que je qualifierai de “qualitatif” dans la peinture, mais attention au Magic. Cette équipe joue sans aucune pression. Les Playoffs sont accrochés, il faut désormais savourer et noter un maximum d’observations pour y revenir l’année prochaine avec plus d’intentions. Cependant, je vois bien des Cavaliers mis sous pressions par une défaite caca à domicile, et bafouiller leur basket à Orlando. De quoi donner espoir, et pousser cette série au bout du bout. Un Game 7, dans lequel Paolo Banchero écrira sa propre légende. Cavaliers 3, Magic 4.

Robin

Cleveland a une meilleure équipe, mais Cleveland a J.B. Bickerstaff. Orlando a une excellente défense, mais Orlando a une attaque et une dynamique un peu en dedans. Cette série n’est pas inintéressante, mais cette série est clairement la pire de toutes. Franchement, regarder Paolo Banchero faire des isolations sur Evan Mobley pendant que Jalen Suggs dévore Darius Garland, non merci. Dépasser les 100 points dans un match sera un exploit et au bout du compte je pense que Donovan Mitchell est trop fort en Playoffs pour perdre face à une équipe qui fait encore jouer Gary Harris. Cavs 4, Magic 3.

Céleste

Oui les Cavaliers ne sont pas sur la dynamique du siècle depuis le All-Star Game. Certes, Janot Benoît Bickerstaff est sur une saison all-time quand il s’agit de mal coacher. Mais ces Cavaliers seront finalement au complet avec un effectif très… complet, et avec l’avantage du terrain face à une très enthousiasmante équipe du Magic, qui ne serait pas contre quelques points d’XP supplémentaires. On va tout de même surveiller la paire Banchero – Wagner qui va nous envoyer du très lourd c’est certain, mais les Cavs devraient s’imposer de peu selon moi dans cette série. Allez Orlando, on passe niveau 30 et on revient mieux armés l’année prochaine. Cavaliers 4, Magic 3.

Julien

Dans une des séries les plus équilibrées de la Conférence Est, les Cavaliers ont enfin l’opportunité d’arriver à bloc pour faire un bon run de Playoffs. Certes, la dynamique n’est pas bonne. Certes, il faudra probablement se manger Boston au second tour. Mais dans un face à face avec le Magic, avantage à l’équipe qui a Playoffs Mitchell dans son effectif, en plus d’une paire Mobley – Allen qui peut faire très mal. Orlando dépend trop d’une excellente série d’Isaac pour survivre, et son historique de blessures fait un peu peur. L’adresse extérieure des Floridiens, notamment de Franz Wagner, est aussi beaucoup trop incertaine. Cavaliers 4, Magic 2.

Alex T

Les Cavs ont fait offense aux dieux du basket en lâchant le match face aux Hornets pour tomber face au Magic. Non seulement Cleveland est loin de rassurer mais les joueurs de ce bon Jean-Baptiste viennent de donner un surplus de motivation à leurs adversaires du Magic. La jeunesse d’Orlando va arriver avec le couteau entre les dents et l’envie de se battre. On a vu l’an passé face aux Knicks que les Cavs avaient un peu (beaucoup) de mal à résister à la pression dès qu’une équipe leur saute à la gorge. Donovan Mitchell va faire son scoring, un classique, mais Cleveland va exploser au vol et ça pourrait bien faire de gros dégâts à l’intersaison suivante (au revoir Spida ?). Cavs 2, Magic 4

Clément

Le choix du cœur ou le choix de la raison ? Peut-être que les deux sont les mêmes, mais en toute honnêteté, je vois quand même Cleveland passer. Donovan Mitchell devient souvent Prime Kobe à partir de mi-avril, Darius Garland va parfaitement le suppléer, Evan Mobley et Jarrett Allen seront là quoi qu’il arrive. Bref, on en oublierait presque que c’est JB Bickerstaff qui les coache et que ce seul paramètre pourrait tout foutre en l’air. Surtout que le Magic a une défense de fer qui pourrait bien gêner son adversaire, et une fougue à toute épreuve du fait de son effectif très jeune. Les jumeaux statistiques Paolo Banchero et Franz Wagner voudront faire forte impression pour leurs débuts au printemps, mais malheureusement, à ce petit jeu là, c’est souvent l’expérience qui me fait basculer d’un côté où de l’autre, et mon Magic adoré devrait être un peu court pour cette saison. Cavaliers 4, Magic 2.

LE PROGRAMME DE LA SÉRIE

Game 1 : Cavaliers – Magic, samedi 20 avril à 19h

Cavaliers – Magic, samedi 20 avril à 19h Game 2 : Cavaliers – Magic, dans la nuit du lundi 22 au mardi 23 avril à 1h

Cavaliers – Magic, dans la nuit du lundi 22 au mardi 23 avril à 1h Game 3 : Magic – Cavaliers, dans la nuit du jeudi 25 au vendredi 26 avril à 1h

Magic – Cavaliers, dans la nuit du jeudi 25 au vendredi 26 avril à 1h Game 4 : Magic – Cavaliers, samedi 27 avril à 19h

Magic – Cavaliers, samedi 27 avril à 19h Game 5* : Cavaliers – Magic, dans la nuit du mardi 30 avril au mercredi 1er mai

Cavaliers – Magic, dans la nuit du mardi 30 avril au mercredi 1er mai Game 6* : Magic – Cavaliers, dans la nuit du vendredi 3 au samedi 4 mai

Magic – Cavaliers, dans la nuit du vendredi 3 au samedi 4 mai Game 7* : Cavaliers – Magic, dans la nuit du dimanche 5 au lundi 6 mai

LA PREVIEW EN VIDÉO