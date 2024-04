Les Bucks et les Pacers se sont déjà affrontés cinq fois cette saison, pour quarte victoires des Pacers. Une série déséquilibrée ? Bien évidemment… que non, c’est bien plus complexe que ça. Envoyez les pronostics de la rédaction, à garder précieusement pour les moqueries dans quinze jours !

Giovanni

En partant du principe que Giannis Antetokounmpo sera bien présent à partir du milieu de la série, j’en suis sûr, Milwaukee devrait passer l’obstacle Pacers mais risque d’y laisser quelques plumes. Énormément de respect pour la saison des Pacers mais Tyrese Haliburton est carbo depuis février et les haricots magiques n’existent que dans Dragon Ball. Puis Pascal Siakam a débarqué cet hiver mais ce n’est pas lui qui va empêcher le Freak d’en coller une ou deux fois 50 dans la série, frustré qu’il sera d’en avoir loupé l’entame. Milwaukee doit se chauffer pour la suite et les Pacers sont déjà bien contents d’être là, la petite rivalité de campagne c’était rigolo en régulière mais plus l’temps de niaiser, et me dîtes pas que ça ne se dit plus. Bucks 4, Pacers 3.

Nico M

L’état de santé de Giannis Antetokounmpo est évidemment au cœur de toutes les spéculations, et risque fort de déterminer l’issue de la série. Sachant qu’il manquera au moins le début de cette dernière, je vois les Pacers tenir tête aux Bucks, eux qui ont tapé Milwaukee à quatre reprises en cinq matchs cette saison. Le style de jeu d’Indiana, qui joue à 100 à l’heure, a posé d’énormes problèmes aux vétérans du Wisconsin, qui devront montrer à la bande de Tyrese Haliburton que les Playoffs sont un autre monde. On aura une série serrée, tendue, indécise, mais qui au final basculera du côté des Bucks qui seront sauvés par le retour monstrueux de Giannis en deuxième partie de série. Bucks 4, Pacers 3.

Nico V

Une donnée pour parler de cette série : quand reviendra Giannis Antetokounmpo ? S’il manque les deux premiers matchs tout au plus, alors cela pourra être rattrapé. Sinon, ça sent le roussi pour Milwaukee. Laisser les Pacers revenir à domicile avec Rick Carlisle comme coach et éventuellement une série à 1-1 ? Non, ça semble compliqué sans le Greek Freak. Doc Rivers n’est pas un magicien de la plaquette, et l’intensité des Playoffs aura raison des Bucks. Maintenant, je pense que Giannis ne manquera pas plus de deux matchs. Et jouera même gêné, pour éviter une nouvelle humiliation. Bucks 4, Pacers 3, et un Tyrese Haliburton plein de panache qui va emmener Milwaukee au bout de la tension.

Robin

On sait déjà que Giannis Antetokounmpo est très incertain pour le Game 1, et les Bucks ne sont pas complets sans le Grec. (Vous l’avez ?) En d’autres termes, ça sent le bouzin dans le Wisconsin. Mais tout de même, en Playoffs il faut être capable de resserrer la défense et pour les Pacers, la Défense, ce n’est qu’un ensemble de bâtiments entre Courbevoie et Nanterre. Alors même si Indiana risque d’être l’équipe la plus divertissante sur la série, je vois Milwaukee s’imposer à l’expérience. Et oui, j’ai la folie d’imaginer une victoire de Doc Rivers en Game 7. Bucks 4, Pacers 3.

Céleste

Des Bucks décevants conjugués à un Grec diminué pour démarrer la série et à un nouveau coach qui n’en finit pas de se salir le fute. En face, des Pacers qui les ont défaits à quatre reprises cette saison et qui se sont renforcés au cours de l’année en accueillant Pascal Siakam. Beaucoup de signaux sont au vert pour les Pacers, pourtant, ici on voit les Bucks s’imposer sur le fil. Le début de série sans pouvoir compter sur Giannis va être complexe pour les Daims, c’est garanti. Mais face à eux, Pascalou n’est pas encore à 100% intégré au collectif d’Indiana, Tyrese Haliburton connaît une petite méforme depuis le All-Star Game, et surtout, l’effectif a bien moins l’expérience de la postseason comparé aux vieux briscards des Bucks qui connaissent le chemin du titre par cœur et qui pourront tout de même compter sur un titulaire du All-Star Game en la personne de Damian Lillard. Rien de tel qu’un match à 40 pions de Dame Time pour faire la différence en fin de série. Bucks 4, Pacers, 3.

Julien

Grec, pas Grec ou Grec à temps partiel, les Pacers vont poser problème à Milwaukee. Les oppositions en régulière en témoignent, la pace et le style d’Indiana embêtent vachement les Bucks, et l’ajout de Pascal Siakam, qui n’a encore jamais affronté les Daims avec sa nouvelle franchise, répond à une bonne faiblesse dans le match-up. Pour toutes ces raisons, je vois les Pacers gagner deux ou trois matchs. Mais si Giannis Antetokounmpo retrouve les parquets, c’est un carnage garanti. Et au bout du bout du bout, avoir Damian Lillard dans son effectif n’est pas à négliger, peu importe les galères qu’il a connu cette saison. Même sans Giannis, je mise sur ces vieux briscards et ce diable de Pat Bev dans un Game 7. Ça passe d’un orteil. Bucks 4, Pacers 3.

Alex T

Je m’en tiens à mon bracket et l’état de forme préoccupant de Giannis Antetokounmpo ne fait que me confirmer ma première idée : ça sent le sapin pour les Bucks. Certes, les Daims ont l’avantage de l’expérience, du terrain et le meilleur joueur de la série (s’il joue) mais la dynamique est quand même sacrément mauvaise à Milwaukee et l’électrochoc Doc Rivers n’a jamais vraiment eu lieu. Sans compter que le papa d’Austin n’est pas vraiment réputé pour ses faits de gloire en Playoffs. Rick Carlisle a tout pour remporter la bataille tactique. Les Bucks sont toujours aussi irréguliers, ne défendent toujours pas et ils semblent prêts à imploser. En face, Indiana ne donne pas non plus toutes les garanties du monde mais les Pacers ont prouvé cette saison qu’ils aimaient taper les Bucks et je vois bien Tyrese Haliburton rayonner pour sa grande première au printemps. C’est mon premier upset des Playoffs 2024. Bucks 2, Pacers 4.

Clément

Ok les Bucks n’ont pas été aussi souverains qu’escompté, ok Damian Lillard a eu des soucis d’adaptation, ok Giannis va manquer le début de la série, ok Doc Rivers est le coach des Daims, mais malgré tout ça, ces derniers ne devraient pas avoir trop de soucis face aux Pacers, qui sont assez nouveaux en la matière malgré le renfort de Pascal Siakam, champion 2019 avec Toronto. De plus, le Greek Freak va revenir tranquillement, son équipe va imposer sa patte défensive et Damian Lillard portera tout le monde sur son dos en attendant. Désolé Tyrese, mais ce sera encore un peu trop juste pour cette année, je vous donne quand même un match histoire d’éviter le coup de balai, mais ce sera tout pour moi, et c’est déjà pas mal. Bucks 4, Pacers 1.

LE PROGRAMME DE LA SÉRIE

Game 1 : Bucks – Pacers, dans la nuit du dimanche 21 au lundi 22 avril à 1h

Bucks – Pacers, dans la nuit du dimanche 21 au lundi 22 avril à 1h Game 2 : Bucks – Pacers, dans la nuit du mardi 23 au mercredi 24 avril à 2h30

Bucks – Pacers, dans la nuit du mardi 23 au mercredi 24 avril à 2h30 Game 3 : Pacers – Bucks, vendredi 26 avril à 23h30

Pacers – Bucks, vendredi 26 avril à 23h30 Game 4 : Pacers – Bucks, dans la nuit du dimanche 28 au lundi 29 avril à 1h

Pacers – Bucks, dans la nuit du dimanche 28 au lundi 29 avril à 1h Game 5* : Bucks – Pacers, dans la nuit du mardi 30 avril au mercredi 1er mai

Bucks – Pacers, dans la nuit du mardi 30 avril au mercredi 1er mai Game 6* : Pacers – Bucks, dans la nuit du jeudi 2 au vendredi 3 mai

Pacers – Bucks, dans la nuit du jeudi 2 au vendredi 3 mai Game 7* : Bucks – Pacers, dans la nuit du samedi 4 au dimanche 5 mai

LA PREVIEW EN VIDÉO