Paul Reed n’a pas sa langue dans sa poche, c’est le moins que l’on puisse dire. Interrogé sur la volonté de gagner contre le Heat pour affronter les Knicks, le back-up de Joel Embiid, grand sourire aux lèvres, n’a pas fait de langue de bois.

“Oui on voulait la match-up avec les Knicks, bien sûr. C’est l’équipe la plus facile… J’imagine. Mais vous savez, ça va être drôle. Notre match-up est plutôt bien contre eux. Ils ont un excellent guard, on a un excellent guard, on a aussi Joel, le MVP. Comme tu l’as dit plus tôt, c’est un des gars les plus inarrêtables dans la ligue en ce moment et il va faire en sorte d’impliquer tout le monde.”

« Bien sûr qu’on voulait la matchup avec les Knicks. C’est une matchup plus facile (que Boston). »

Paul Reed 🍿👀 pic.twitter.com/XB4HPDGOPq

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 18, 2024

Vous entendez ça ? Cà c’est les oreilles de Josh Hart et Isaiah Hartenstein qui sifflent. Il est évident que l’idée de Paul Reed a du sens. Peu d’équipes préfèreraient affronter cette équipe des Celtics à 64 wins plutôt que de se fader les Knicks qui en ont tout juste 50. Mais les Knicks, alors là, on sait déjà qu’ils ne l’entendront pas de cette oreille. Au vu du caractère bien trempé des New-yorkais, on sait que le groupe de la Grosse Pomme va se servir de cette déclaration de BBall Paul pour aller chercher une motivation supplémentaire dans ce premier round.

Knicks – Sixers. Une de ces deux équipes ne verra pas la couleur des demi-finales de Conférence à l’Est, et c’est un évènement qui fera quoi qu’il arrive son petit boucan. La série la plus hype du premier tour ? Ça se pourrait bien. On oublie pas de brancher la téloche dès dimanche à 19h pour assister à tout ça !

