En voilà une annonce qu’on attendait fort (vous savez que non). La NBA a dévoilé ses All-NBA G League teams, et il y a du grand nom, ça c’est certain. Alors vous êtes plus Jahmi’us Ramsey ou Terquavion Smith ?

On commence gentiment avec la All NBA G League First Team qui recense le Rookie de l’Année des Fort Wayne Mad Ants Oscar Tshiebwe, grand rebondeur et à l’origine de l’incident “du ballon de Giannis”. Il y a aussi Mac McClung, double vainqueur du Slam Dunk Contest et MVP de G League avec le Osceola Magic. On ajoute Alondes Williams des Sioux Falls Skyforce, auteur de 18 points et 6,7 passes de moyenne cette saison. Enfin, le GROAT Kenneth Lofton Jr. et l’immanquable Jason Preston avec ses 11,6 points et 8,6 passes de moyenne.

Sans perdre de temps, en Second Team on a Trevelin Queen du Magic avec 24,4 points et 4,3 passes cette saison et bien sûr l’immanquable Mason Jones. On a aussi Malcolm Hill des Birmingham Squadron, Justin Champagnie, et bien sûr Darius Bazley, sur qui on a vraiment rien trouvé d’intéressant à dire. Citons la Third Team pendant qu’on y est : JD Davison, Ethan Thompson, Adama Sanogo, Jahmi’us Ramsey et Elfrid Payton qui est décidément tombé bien bas.

On se fait les deux derniers cinq rapidement parce qu’on commence très sincèrement à en avoir plein les bottes. Dans la All-Rookie Team on retrouve Oscar Tshiebwe, Adama Sanogo, Jordan Miller, Terquavion Smith et Kendric Davis qui ont tous réalisé un chouette premier exercice. Pour la All-Defensive Team, Shaquille Harrison, Kylor Kelley, Nate Hinton, Trhae Mitchell (oui, ça s’écrit comme ça) et ce filou de Darius Bazley.

Pas de Français cette année, on est un peu déçus mais au fond on pouvait s’y attendre. Voilà pour les All-NBA Teams de la G League. Du nom fleuri, de l’ancienne gloire et peut-être un ou deux futurs bons joueurs de NBA. Bravo messieurs, la plupart d’entre vous enchaînent les allers-retours entre G League et NBA, ce n’est pas forcément chose aisée.