Mac McClung élu MVP de la saison en G League

Mac McClung continue de faire grossir le CV. Après une nouvelle couronne au Slam Dunk Contest en février, le guard a été élu MVP de la saison de G League.

Vaut-il mieux être un gros poisson dans une petite mare ou un tout petit dans un immense océan ? Voilà une phrase qui irait plutôt bien à Mac McClung. Malgré quelques passages chez les Lakers, les Bulls ou encore les Sixers, le meneur de 25 ans n’arrive pas à trouver sa place en NBA.

S’il est surtout connu pour ses deux victoires au concours de dunk, McClung montre aussi un excellent niveau en G League. Avec plus de 25 points, quasiment 5 rebonds et 6 passes de moyenne, Mac McClung s’est imposé comme un cador de la division réserve de la NBA, au point de remporter le titre de MVP de la saison régulière 2024.

Mac McClung has been named the 2023-24 NBA G League KIA MVP! pic.twitter.com/xO32vjRRNY

— Osceola Magic (@OsceolaMagic) April 5, 2024

Check out the highlights from Mac McClung’s @Kia MVP season with the @OsceolaMagic pic.twitter.com/hATGVZPXub

— NBA G League (@nbagleague) April 5, 2024

Si le joueur voulait montrer de quel bois il était fait, c’est du bon boulot et cela lui permettra sans doute de récupérer quelques coups de fil pour éventuellement aller chercher un spot dans un roster pour la reprise. D’ici-là, il va falloir faire preuve de patience car la saison du bonhomme s’est terminée la nuit dernière. Champion de G League en 2023, Mac McClung s’est cette fois arrêté au stade des demi-finales de Conférence. Malgré les 29 points du meneur en 41 minutes, son équipe du Magic s’est inclinée face aux Nets de Long Island.

