Mac McClung réalise le back-to-back au Slam Dunk Contest

Au terme d’un concours qui n’aura pas marqué les foules, c’est Mac McClung qui remporte son deuxième Slam Dunk Contest à la suite après sa victoire en 2023.

Le plateau du Dunk Contest n’enflammait déjà pas les fans mais ce qu’on a vu ne va clairement pas arranger la réputation d’un concours qui perd dangereusement en qualité ces dernières années.

Premier constat après ce concours de dunks 2024 ? On a vu du bon et.. du beaucoup moins bon. Un Mac McClung logiquement vainqueur car plus créatif et plus spectaculaire que le reste avec notamment un gros dunk (sans appui) au-dessus de Shaquille O’Neal en finale.

Ce Dunk Contest 2024 a été marqué aussi par un jury décidément bien dur à suivre. Des notes généreuses, des différences minimes entre deux dunks loin d’être proches, un Jaylen Brown qui passe au second tour alors qu’il a sans doute été le moins impressionnant du lot. Même le public d’Indiana ne s’y est pas trompé en sifflant l’arrière de Boston. On n’ose pas imaginer s’il avait gagné en finale…

Si le Jay Brother a sans doute obtenu quelques points cadeaux du fait de son statut de All-Star, on regrette de ne pas avoir vu un peu plus un Jacob Toppin qui a surpris dans le bon sens avec deux dunks bien difficiles même s’il a dû se reprendre à deux fois sur le deuxième. Il aurait sans doute mérité une place en Finale. Jaime Jaquez Jr. avait plutôt bien débuté en montant lui aussi sur Shaq (mais avec une petite aide de la main) avant d’offrir un second dunk un poil moins contrôlé.

Back-to-back donc pour Mac McClung, qui rejoint un club prestigieux. Ils ne sont que 6 à avoir remporté le concours à au moins deux reprises : Michael Jordan, Dominique Wilkins, Zach LaVine, Jason Richardson, Harold Miner et Nate Robinson (3).