On vous en parlait pas plus tard qu’hier ici-même, l’histoire de Mac McClung n’est pas commune. De rendez-vous ratés en rendez-vous ratés, celui qui vient de signer un énième contrat précaire (avec les Sixers) va tenter ce soir d’exploser à la face de la planète NBA. Et ce serait complètement fou.

Il est l’intrus. Celui qui n’a quasiment jamais foulé un parquet NBA de sa vie, celui que peu ici connaissent. Le petit blanc, le petit blond. Sauf que quand on fait l’effort de le connaitre, justement, on se rend vite compte que Mac McClung n’est pas le premier Pierre Richard venu et possède déjà un sacré background notamment dans le milieu du tomar. Véritable bête de scène, capable des pires envolées en plein match et déjà porté aux nues lors de concours de dunks au échelons inférieurs ou chez les jeunes, MM sera la grosse cote ce soir, mais celui dont personne ne s’étonnerait finalement de la victoire. Vous en voulez la preuve ? Hop, regardez donc la vidéo ci-dessus, on en reparle après…