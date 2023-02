S’il est un joueur qui sera encore plus motivé que les autres ce soir, c’est peut-être bien Kenyon Martin Jr., ou KJ Martin appelez-le comme vous voulez. Habitué à perdre tous les soirs ou presque avec les Rockets, le dunkeur fou pourrait donc enfin gagner quelques chose ce soir. Ça va lui faire drôle, mais ça lui fera sans doute du bien.

Alors lui, c’est un dangereux personnage. Pas dans le sens dangereux comme Ron Artest hein, on espère pas, mais plutôt dans le sens dangereux comme un mec qui vous aspire votre âme en vous escaladant par l’avant ou par l’arrière. Ou par le côté tiens. Parce que la spécialité de KJ cette saison, c’est bel et bien de prendre les défenseurs pour des murs d’escalade et de déposer le ballon dans le cercle avec sa main gauche et avec…. le moins de finesse possible. A Houston ça perd ? A Houston ça jumpe, on se console comme on peut, et KJ pourrait donc ce soir obtenir la plus belle victoire de sa saison. Et s’il suffisait pour cela… de ne pas porter de maillot des Rockets ? On demande hein. Allez, en attendant la solution envoyez les highlights, et à ce soir pour apprécier les envolées de Kenyon Fils De.