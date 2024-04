Dans le choc de la nuit en NBA, Nikola Jokic a montré 1) pourquoi il était double-MVP, 2) pourquoi il était le favori cette année encore et 3) pourquoi – de ce fait -il serait très dur d’aller chercher les Nuggets en Playoffs. Mastreclass totale du Joker, déso Rudy La Gobe.

Oui, il est – parfois – effectivement pénible de voir Nikola Jokic profiter d’un corps arbitral docile en ce qui le concerne. Mais avouez bien que pour se voir siffler des star calls, encore faut-il être une star. Nikola Jokic n’est pas une star d’ailleurs, c’est une superstar. Et cette nuit c’est un véritable chef d’œuvre de superstar qu’il nous a offert, face à la meilleure défense de NBA.

Rudy Gobert ira vraisemblablement chercher son quatrième DPOY dans quelques semaines, il n’empêche qu’à chaque fois qu’il affronte Nikola Jokic, c’est le quartier entier de la Défense que le Serbie installe dans la tête de la Gobe. Pas le premier ni le dernier hein, et ça ne remet en rien en cause le talent du pivot français, mais toujours est-il que face à Rudy Niko a pris l’habitude de s’éclater, et cette nuit n’a pas dérogé à la règle.

Joker filled the stat sheet to help the Nuggets capture the top seed in the West ⚔️

41 PTS | 11 REB | 7 AST | 16-20 FGM pic.twitter.com/U1XZBizajF

— NBA (@NBA) April 11, 2024



Une démonstration de bout en bout, les coups de boutoir qui fatiguent avant que les plus jeunes (Christian Braun et Peyton Watson) ne tirent eux-mêmes le feu d’artifice, sans oublier un peu de stat-padding sur la fin, quand même, car il y a un trophée à aller chercher. 41 points à 16/20 au tir dont 2/2 du parking et 7/12 aux lancers, 11 rebonds, 7 passes, 3 steals, 14 grommèlements, zéro sprint, voilà pour les stats du Joker, qui trône ce matin en tête de la Conférence Ouest avec sa franchise de Denver, et donc très possiblement en tête du classement MVP devant un meneur canadien et un autre slovène, dans l’ordre que vous choisirez.

S’il fallait une preuve de plus de la domination de Jokic sur la NBA la voici. Et histoire de lier l’utile à l’agréable, voici que Niko et les Nuggets ont envoyé cette nuit un sacré message à la Ligue toute entière. ce que dit ce message ? Que pour leur prendre la bague de champion, il faudra se lever tôt.