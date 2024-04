Une nouvelle nuit se termine, et dans quatre dodos on connaitra le bracket final de cette saison NBA 2023-24. En attendant ? Les Suns marchent, le Magic flippe, et les Spurs se marrent.

Les résultats de la nuit

Ce qu’il faut retenir

Les Français de la nuit

Victor Wembanyama avait été laissé au repos par les Spurs à OKC.

Sidy Cissoko a profité de la soirée blow-out pour se faire plaisir. 14 points pour le Français, record en carrière !

Rudy Gobert a bien essayé de résister (13 points et 15 rebonds) face à Nikola Jokic, mais Nikola Jokic c’est Nikola Jokic.

Pas de Moussa Diabaté face aux Suns, mais quelqu’un a-t-il seulement vu Moussa depuis un mois ?

Et en G League

Game 2 des Finales ce soir pour Ousmane Dieng et Olivier Sarr

Le highlight de la nuit

Christian Braun is getting BOUNCY on ESPN!

Back-to-back emphatic jams by Braun 😤💥 pic.twitter.com/vnBvSPaVlf

— NBA (@NBA) April 11, 2024

Le point TTFL du matin

#TTFL Popular-Picks Scores

➡️ Deck #25 | Pick #160

📊 Moyenne de la nuit : 33.46 pts#NBA pic.twitter.com/il2gHTBZmx

— TrashTalk Fantasy Lab (@TTFLab) April 11, 2024

Les classements

JUSTE ICI !

Le programme de la nuit prochaine