En cette nuit post trade deadline, neuf matchs avaient lieu en NBA. Stephen Curry et Victor Wembanyama ont ouvert le bal, les Nuggets, les Lakers, les Pistons et les Blazers ont fermé le couvercle. Envoyez le résumé et bonne journée !

Ce qu’il faut retenir

Stephen Curry a fête en grande pompe le départ de Cory Joseph (42 points, 6/6 du parking au premier quart).

Le Magic a disposé facilement des Spurs grâce à ses deux Allemands et à son faux Italien.

Les Cavs continuent leur montée en puissance à l’Est.

Les Knicks étaient privés de 250% de leur roster et Luka Doncic (39/8/11/4) et les Mavs en ont profité.

Les Bulls ont bien failli perdre à Memphis, dur pour une équipe armée pour les Playoffs, poke Karnisovas.

Les Wolves ont été très solides à Milwaukee (Lillard out) et reprennent la tête de l’Ouest

31 points pour Kevin Durant et 30 pour Bradley Beal face à un Jazz accrocheur

Les Lakers ont dévoilé une statue de Kobe Bryant devant leur salle

Les Lakers ont tenu face à Denver, AD a été énorme (32/9/3/3/4) mais les Nuggets d’un gros trio Jokic / Murray / MPJ ont accéléré dans le money time.

Match assez incroyable entre les Pistons et les Blazers, et victoire des Pistons grâce notamment à un énorme Jalen Duren (27 points et 22 rebonds)

49 points pour Jerami Grant, record en carrière, mais l’info principale c’est la deuxième victoire de suite des Blazers à l’extérieur. Oui, Evan Fournier joue le titre cette saison.

Les Français de la nuit en NBA

Le highlight de la nuit

MO WAGNER DUNKS ON WEMBY 😱 pic.twitter.com/1g9aXzcUol

— Bleacher Report (@BleacherReport) February 9, 2024

