La nuit de NBA est terminée, il est donc l’heure de lancer sa journée. Et pour bien la commencer ? Rien ne vaut un bon petit résumé, avec toutes les infos et un bon café !

# LES RÉSULTATS DE LA NUIT EN NBA

# CE QU’IL FAUT RETENIR DE LA NUIT

Sans Kyrie Irving, victime d’un étrange mal que l’on appellera la flemme, c’est Cam Thomas qui nous a rappelé qu’il existait avec 44 pions. Rajoutez les 29 d’Edmond Sumner et ça donne une victoire des Nets, au courage face à Washington, malgré les 38 pions de Kristaps Porzingis.

LeBron James a scoré 27 points face aux Pels et n’est plus qu’à 36 unités du record de Kareem Abdul-Jabbar.

Niveau basket par contre, Brandon Ingram et NOLA l’ont emporté.

Ça va mieux à Phoenix, surtout quand Deandre Ayton joue comme Shaquille O’Neal.

Julius Randle et Jalen Brunson ont été incroyables pour les Knicks mais Kawhi Leonard, Paul George et Norman Powell également. Puis Nicolas Batum a égalisé au buzzer et les Clippers ont géré la prolongation.

Damian Lillard en a encore collé 40 mais Zach LaVine et DeMar DeRozan ont été bons le même soir.

Shai Gilgeous-Alexander a pris les Rockets et il en a fait un paillasson (42/4/6/3/2).

Victoire collective des Warriors face à des Mavs privés de Luka Doncic.

Nouveau triple-double de Nikola Jokic, et nouvelle victoire des Nuggets face aux Hawks.

# QUELQUES HIGHLIGHTS DE LA NUIT EN NBA

On the run for the transition flush 💪 LeBron’s got 19 PTS, 7 REB and 5 AST on ESPN 2! pic.twitter.com/2ET4qyS36o — NBA (@NBA) February 5, 2023

On the run for the transition flush 💪 LeBron’s got 19 PTS, 7 REB and 5 AST on ESPN 2! pic.twitter.com/2ET4qyS36o — NBA (@NBA) February 5, 2023

Norman Powell POSTER 🤯@LAClippers up late in Q4 on the NBA App!

➡️: https://t.co/0rrSPxOHD0 pic.twitter.com/2yEBvBbDNP — NBA (@NBA) February 5, 2023

OVERTIME IN MSG!@LAClippers 115@nyknicks 115 Batum drains the triple at the buzzer to send it to OT!

WATCH NOW: https://t.co/0rrSPxOHD0 pic.twitter.com/LuujOtAW6b — NBA (@NBA) February 5, 2023

SGA with some wizardry 🏀 The #NBAAllStar drops a sneaky dime to Jaylin Williams!

HOU-OKC ➡️ https://t.co/0rrSPxOHD0 pic.twitter.com/J2wAiskgbX — NBA (@NBA) February 5, 2023

Giannis seals the @Bucks win with an exclamation point ‼️ pic.twitter.com/eKMuA4Hhx2 — NBA (@NBA) February 5, 2023

# LE BEST PICK DE LA NUIT EN TTFL : Shai Gilgeous-Alexander

Best picks en #TTFL cette nuit : – Shai Gilgeous-Alexander : 73 pts

– Cam Thomas : 70 pts

– Jalen Brunson : 70 pts#NBA pic.twitter.com/9iGjJLEp1c — TrashTalk Fantasy Lab (@TTFLab) February 5, 2023

# LES CLASSEMENTS NBA

# LES RENCONTRES DE LA PROCHAINE NUIT EN NBA