C’est, entre autres joyeusetés du mois de février, l’actualité qui fait le plus parler en ce moment. Hier soir LeBron James et les Lakers ont perdu à New Orleans, mais hier soir LeBron James a planté 27 points et s’est donc rapproché comme jamais du record de Kareem Abdul-Jabbar. Ça chauffe, ça chauffe.

27 points, 9 rebonds, 6 passes. 1/7 du parking et une défaite face aux Pels d’un Brandon Ingram qui monte en régime, voilà ce que… personne ne retiendra dans quelques jours, ce dont personne ne parlera dans une semaine. Car l’actu la vraie, c’est bien de se demander quand et contre qui LeBron James va devenir le meilleur scoreur de l’histoire de la NBA. Très logiquement ce sera donc mardi soir face au Thunder ou jeudi contre les… Bucks, les Bucks de Kareem, Kareem qui a d’ailleurs annoncé qu’il serait présent pour ces deux matchs, en iconique passeur de flambeau.

Comment LeBron va-t-il rentrer dans l’histoire, on s’est déjà posé la question. Qu’est-ce qu’on va bien pouvoir raconter quand ça arrivera ? Disons qu’on fera confiance à notre excitation du moment. Toujours est-il qu’en pleine période de transferts et alors que le spectre de Kyrie Irving plane autour de Los Angeles et que celui du départ de Russell Westbrook commence à s’agiter, LeBron James, lui, fait ce qu’il a toujours fait de mieux : jouer au basket, et faire en sorte qu’on parle de basket.