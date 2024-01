LeBron James a la compétition dans le sang, et c’est pour ce genre de mecs que la NBA a imaginé la “Rivals Week”. Opposé à ses éternels rivaux des Warriors, Steph Curry en tête, LeBron s’est donc prêté au jeu et a lâché l’un de ses plus gros matchs avec les Lakers. On ne rappelle son âge, mais le cœur y est.

Un démarrage tranquille, à la LeBron, en d’autres termes très solide. Puis petit à petit le diesel est monté dans les tours, jusqu’à nous lâcher un money time de patron absolu. Pendant que Stephen Curry enfilait les perles d’un côté, LeBron James commercialisait les colliers de l’autre, et si dans leurs carrières respectives Steph a souvent eu le dessus, cette nuit (ce matin) c’est bien LeBron qui a frappé un très grand coup au sein du syndicat des vieux messieurs encore bien conservés.

36 points à 14/25 au tir dont 2/4 du parking et 6/6 aux lancers, 20 rebonds et 12 passes en 48 minutes

Un match phénoménal, un money time incroyable de maitrise qui a peut-être bien réveillé quelques démons du côté de Toronto ou ailleurs, et au final un drive et deux lancers réussis sans tremblement aucun, alors qu’à son âge un petit grelottement serait clairement accepté.

Le plus dingue dans cette histoire ? Que LeBron James réussisse, à 39 piges et après une carrière de potentiel GOAT… à battre l’un de ses records en carrière. 20 rebonds, en effet LBJ n’avait jamais fait aussi bien, une preuve de plus que la calvasse la plus famous de Los Angeles ne se bat pas contre le temps, la preuve plutôt qu’il le bat littéralement. Car le temps n’a pas d’effet sur lui, car quand on lui demande en interview post game s’il est fatigué il répond que non, alors que nous on est fatigué rien que de le voir faire tout ça.

Stephen Curry l’a challengé avec une tripotée de shoots tous aussi clutchs les uns que les autres, mais cette fois-ci le Roi LeBron avait décidé de fermer lui-même la porte de son château. Un exceptionnel LeBron, qui réussit non pas à ne pas vieillir mais carrément à paraitre un peu plus jeune chaque soir. Et à ce rythme là, on va fêter ses 50 ans sur les parquets sans même qu’on n’y ait vu venir.