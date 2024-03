Ne tournons pas autour du pot, c’est évidemment pour ÇA qu’on avait mis le réveil cette nuit. Pour voir LeBron James passer la barre des 40 000 points en carrière. Et c’est désormais chose faite. Royalement.

La salle était évidemment pleine, elle était the place to be cette nuit à Los Angeles. Une odeur de légende planait dans les aires, comme lors de ces soirées dont LeBron s’est finalement fait spécialiste, le coquin. Les 20 000, les 30 000, le record de Jabbar… la très longue carrière de LeBron James est évidemment jalonnée de divers milestones et l’on sait que dans ces soirées-là tout le monde danse et même le DJ ce n’est pas à une compétition que l’on assiste mais bien à un vrai spectacle, ficelé de A à Z.

Le début de match ? On remarque évidemment cette frontière entre un match de basket qui doit commencer et un évènement un peu plus attendu que le match lui-même. C’est de bonne guerre, c’est LeBron, c’est 40 000, puta*n. Un premier air-ball sur un fadeaway, le match se joue sur un faux rythme pour les Lakers qui ne savent pas ce qu’ils veulent alors qu’on sait très bien ce qu’ils veulent, et c’est finalement Nikola Jokic qui s’envoie trois gros falafels dans les deux premières minutes.

Première accélération de LeBron James, enfin, ma houppette a senti de l’air jusque dans le 01 et elle a à peine le temps de redescendre que LBJ plante un 3-points dans le corner. Le Roi sort à 3,19 de la fin du premier quart, avec 4 points à mettre pour rentrer pour la 154 938è fois dans l’histoire.

39 996

Retour en début de deuxième quart, c’est donc pour maintenant. Coupe surpuissante, panier plus la faute, mais lancer raté, oh le coquin. Puis un tir à 3-points sans rythme loupé, c’est qu’il nous ferait presque trépigner.

39 998

Puis sur les coups de 3h10 du matin, le 3 mars donc, on s’en souviendra ou pas, LeBron James devient l’homme aux 40 000 points après un spin-move de grand garçon sur Michael Porter Jr., tout heureux d’être sur la photo comme Kenrich Williams le fut il y a un an, comme Jason Terry le fut il y a douze ans, comme Andre Iguodala le fuit il y a six, etc, etc, etc, etc.

On reverra probablement jamais ça de notre vivant.

Un joueur qui atteint les 40 000 points en NBA… c’est unique.

40 000 points.

20 saisons à tabasser les arceaux.

Nous sommes témoins, LeBron.

Le match . Boarf, on s’en fout, on en parlera plus tard. L’info principale c’est donc ça : LeBron James a scoré 40 000 points en NBA et, accrochez-vous, on parle de saison régulière car si on rajoute les Playoffs la note n’est plus salée mais harissée et elle monte à plus de 48 000. LeBron James, tout simplement, et on espère que vous en profitez FORT, même si le pire dans tout ça est probablement que LeBron James semble en avoir encore tellement sous la semelle. Terrible.