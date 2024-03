Cette nuit le Heat de Miami a battu le Jazz. Jusqu’ici rien de bien exceptionnel, et c’est un fact en particulier qui retient ce matin toute notre attention. Jimmy Butler a vu un peu de soleil alors il a posé le cigare, il a mis les Ray-Ban et est juste passé envoyer un terrible message.

La saison régulière de Jimmy Butler n’est pas décevante, loin de là. On parle de sa deuxième meilleure moyenne au scoring depuis six ans (21,5 points), tout en gestion, avec un Heat qui préchauffe tranquillement et qui ne devrait pas avoir trop de mal à rejoindre le bracket des Playoffs. Mais ce qui choque le plus, évidemment, avec le franchise player du Heat, c’est cette capacité à devenir injouable au printemps, sur son vrai terrain de jeu : les Playoffs, justement. Des Playoffs qui se rapprochent, un Heat qui se découvre, forcément, alors perdu pour perdu, cette nuit Jimmy B. s’est dit qu’il allait tomber la carapace. Spoiler, ce fut terrifiant.

Bluffant d’assister à la carrière d’un joueur qui s’en care royal du All Star Game, fait son propre café entre 2 albums de country, trolle les photos du media day pour niquer les portfolios de la saison avant de se transformer en un des 5 meilleurs joueurs au monde en mars/avril.

Certes, le Jazz et son bilan en cours de 1-8 avait tout de la victime parfaite, mais encore fallait-il en avoir l’envie, et avec JB tout part de là. Cette nuit ? Le regard était de sortie, et on a très vite compris, notamment dans une deuxième mi-temps où l’ancien boss des Bulls, Sixers ou Wolves a signifié à tout le monde la fin de la récré. Au final 37 points (25 en deuxième mi-temps), à 12/19 au tir dont 3/3 du parking et 10/11 aux lancers, 3 rebonds, 7 passes, 1 steal et 1 contre en 37 minutes. Une masterclass ? Non, simplement ses futures moyennes à partir d’avril, en exagérant à peine.

Ça c’est du spin qui SPINE pic.twitter.com/vyL7Jyvx95

Il ne vit que pour les beaux jours, se transformant irrémédiablement depuis quelques saisons en super guerrier lorsque avril point le bout de son nez. Il est l’exact contraire de Chris Paul ou Joel Embiid, punchline gratuite, et il a donc envoyé son premier message hier soir face au Jazz. La NBA est prévenue, la Conférence Est est prévenue.

37 points ce soir pour Jimmy Butler dont 25 en seconde mi-temps.

Y’a un moment où il a dit que c’était terminé, et c’était terminé.

On va prendre CHAQUE possession une par une et je vais punir exactement là où il faut.

C’est « que » Utah en face, mais la concu est prévenue.

