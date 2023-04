Bucks – Heat (117-130) : Miami surprend son monde et crée l’upset d’entrée !

Alors que tout le monde voyait les Bucks dérouler à domicile, voilà que les Daims se sont fait surprendre par un Heat sérieux et concentré ayant parfaitement su résister aux tentatives de comeback. Zou, sensation totale, Miami prend le premier match 130 à 117 et met la pression sur Milwaukee.

Comme attendu, cette série a débuté avec une grosse intensité physique. Mais pas comme attendu, ce sont les favoris du match qui en ont subi les plus graves conséquences. Dès l’entame, Giannis Antetokounmpo chute lourdement sur le dos. Direction le vestiaire une première fois pour le Grec, avant de revenir s’essayer sur le parquet, puis de comprendre qu’il sera difficile de tenir son rang avec un dos en compote. Sortie sous la stupeur du Fiserv Forum. C’est clairement pas la joie. En opportunistes qu’on ne saurait blâmer, les petits gars du Heat profitent de ce fait de jeu pour caler leur premier gros run et prendre 14 points d’avance sur Milwaukee (29 à 15). Dans le sillage d’un Jimmy Butler impeccable, le Heat gère son avantage – sans trembler devant la pression du scénario idéal, impossible à ne pas saisir – et punit les Daims après chaque stop défensif.

Mais comme déjà vu cette saison et face aux Bulls lors du play-in : à chaque match des Floridiens son trou d’air. Et celui-là n’a pas fait exception. Sans Giannis, Khris Middleton et Bobby Portis ont pris le relais en attaque. Une fois, deux fois, trois fois, les lieutenants du Grec s’infiltrent dans une raquette qui ne défend plus et les Bucks remontent jusqu’à… -1 (43 à 42). Durant cette séquence, Bam Adebayo confirme sa mauvaise forme du moment en se faisant complètement dominer par le finaliste au trophée de 6e homme de l’année. Bobby met les gaz.

Bobby Portis et Khris Middleton : 29 points à 11/16 au tir. Le reste des Bucks : 26 points à 10/30 au tir. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 16, 2023

Une fois le trou d’air des hommes de South Beach passé, l’écart reprend du bidou. Butler est en mode patron et termine la première mi-temps avec 24 points, 4 rebonds et 3 interceptions. Malheureusement pour Miami, dans le même temps, Tyler Herro se blesse à la main sur une action anodine. Cela fait déjà trois blessés et une frayeur en deux matchs, le compte est flippant et la soirée n’est pas encore arrivée à sa moitié. À la reprise, Kevin Love récupère son niveau des Cavs 2016 et aide Jimmy Buckets dans sa quête de victoire. Les bombinettes s’enchaînent : 18 points et 8 rebonds en sortie de banc, ça fait toujours plaisir pour un grigou qui court moins vite que son intendant. Mais pour calmer un vétéran, un autre suffit. Joe Ingles se paie lui aussi une seconde jeunesse et commence à rendre fou Jimmy Butler en provoquant légion de fautes offensives.

Dans le money time – et toujours dans le sillage d’un impeccable duo Portis – Middleton – Milwaukee se pense en capacité de revenir. Mais en face, l’armada est trop grande. Bam Adebayo honore enfin son statut de double All-Star et fout un gros bazar dans la raquette. Gabe Vincent balance des 3-points assassins. Butler, lui, assure son double-double à 35 points et 11 passes. Les Bucks poussent au portillon, mais le portillon s’éloigne à chacune de leurs avancées. Victoire du Heat 130 à 117. Si on l’attendait, celle-là…

On a connu meilleure manière de lancer sa campagne de Playoffs. Reste désormais à connaître la gravité de la blessure contractée par Giannis Antetokounmpo. Comme rappelé dans la preview de la série, le Heat n’a encore jamais battu les Bucks cette saison lorsque Giannis joue l’entièreté de la rencontre. Cela en dit long sur le déroulé de la soirée.