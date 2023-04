Giannis Antetokounmpo blessé au dos : coup de stress à Milwaukee…

Touché au dos durant le premier quart-temps sur une attaque de cercle, Giannis Antetokounmpo a tenu sa place avant de finalement renoncer. Les Bucks tremblent pour leur leader.

On a tendance à dire que seuls les blessures peuvent vraiment arrêter Milwaukee et c’est malheureusement toujours le cas. Déjà plombés par l’absence de Khris Middleton à la dernière postseason, les Bucks vont-ils devoir faire sans Giannis Antetokounmpo pour les prochains matchs ? Le Greek Freak est en effet mal retombé après avoir attaqué le panier, se faisant mal au bas du dos.

Giannis Antetokounmpo takes a hard fall while drawing a foul.

He seems to be okay and has remained in the game🙏pic.twitter.com/wHicxJIHXI

