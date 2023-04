Plus que la défaite à domicile lors du Game 1, les Grizzlies ont peut-être perdu bien plus qu’un match. En fin de match Ja Morant est retombé salement sur sa main, les images font mal et la prochaine update pourrait être encore plus douloureuse pour Ja et les Grizzlies.

Décidément, les derniers mois de Ja Morant ne sont pas de tout repos. Blessé la saison dernière en Playoffs, le meneur de Memphis sort de quelques semaines compliquées en raison d’à-côtés pas vraiment racontables ce soir… et voilà qu’il s’est donc blessé ce soir à la toute fin de ce Game 1 du premier tour de Playoffs face aux Lakers.

Ja Morant headed to the locker room with an apparent injury after this play. pic.twitter.com/MZOrSN9Tmz — ESPN (@espn) April 16, 2023



Ja Morant montait tranquillement en puissance après la mi-temps, avait scoré huit pions de suite en début de quatrième quart et s’apprêtait à aborder le money time mais à sa troisième tentative d’escalader Anthony Davis, quelle idée, le meneur de jeu très (trop ?) aérien est venu s’empaler sur un AD énorme ce soir en défense et sur les images on voit clairement la main droite se plier sous le poids de la chute. Très vite les premières nouvelles font état d’un verdict “plutôt positif” mais Ja Morant passera une IRM demain et on en connait quelques uns qui ne vont pas bien dormir ce soir dans le Tennessee.

Rayons X négatifs sur la main de Ja Morant, en attendant IRM potentielle demain. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 16, 2023



Inutile de rappeler à quel point la présence ou non de Ja Morant est essentielle aux Grizzlies, même si ces derniers ont du prendre l’habitude ces derniers mois d’évoluer sans leur meneur All-Star. Que vont donc faire les habitants de Memphis jusqu’à l’IRM de demain ? Prier. Prier très fort.