Grizzlies – Lakers (112-128) : Los Angeles pose la clim’ à Memphis !

Grizzlies et Lakers avaient rendez-vous ce soir dans le Tennessee pour la première rencontre d’une série bien indécise. Porté par les facteurs X Rui Hachimura et Austin Reaves mais aussi un excellent Anthony Davis, L.A l’emporte et récupère déjà l’avantage du terrain ! (128-112)

Et c’est parti pour une série qui s’annonce incroyable et bouleversante de bout en bout. Direction l’acte 1 de cette pièce épique avec Memphis qui se devait d’assumer son statut de tête de série numéro 2 à la maison face à des Lakers sur une grosse dynamique. Dans la lancée de leur qualif’ en Play-in, les Angelinos sont sérieux dans cette entame de match. Bien en place, avec un Anthony Davis dominant des deux côtés du terrain, les Purple and Gold prennent les devants. En face, Memphis réagit avec un Jaren Jackson Jr. tout simplement gigantesque ce soir.

Si L.A. gère plutôt bien son business en début de match, les Oursons mettent vite le souk dans la défense des Lakers. Le match s’emballe, la montée du rythme favorise Memphis, LeBron James et ses copains enchainent les erreurs évitables et les Grizzlies reprennent les commandes. Pour ne rien arranger pour L.A., Anthony Davis rentre au vestiaire avec une blessure au bras… 65-59 pour Memphis à la pause.

15 minutes d’entracte et nous voilà reparti au FedEx Forum avec une bonne nouvelle : AD peut récupérer sa place sur le terrain. Il ne tarde pas à montrer qu’il a récupéré complètement ses capacités.

Les Lakers sont revenus des vestiaires avec les bons ingrédients. La défense est au point avec Davis en pilier du temple et sérial bâcheur (7 contres !!). Devant, les Californiens peuvent s’appuyer sur un très, très grand Rui Hachimura. Memphis fait le choix de laisser open l’ancien des Wizards et le Japonais se fait un plaisir de sanctionner à 3-points (29 points, 5/6 de loin). Le match tourne en faveur des visiteurs, les Grizzlies ont pris la sauce, le momentum passe du côté de L.A.

Le money time s’annonce palpitant et ça se répond encore sur le terrain avec Memphis qui revient dans la mêlée. Malheureusement pour les hommes de Tyler Jenkins, Ja Morant est obligé de quitter le terrain à cause d’une vilaine réception sur sa main. Les Lakers en profitent pour enfoncer le clou mais Jaren Jackson Jr. a décidé d’être Kevin Garnett ce soir et il porte un état tout entier sur ses épaules.

La fin du money time est marquée par le show d’Austin Reaves. Sur son nuage, le sophomore des Lakers s’offre une fin de match de patron. Donnez-lui la balle et dégagez du chemin, même LeBron James. Shoot clutch après shoot clutch, le chouchou des fans des Lakers pose la clim’ à Memphis. Et dire qu’il s’agissait de sa première en postseason…

Les Grizzlies finissent en roue libre et les visiteurs en profitent pour rendre la victoire un peu plus impressionnante. Score final : 128-112 pour L.A., qui récupère l’avantage du terrain dès le Game 1 ! Memphis se retrouve déjà en difficulté et prie en plus pour que la blessure de Morant ne soit pas trop grave. Prochain match : dans la nuit de mercredi à jeudi.