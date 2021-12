Ja Morant a gâché l’anniversaire de LeBron James : le King a été monstrueux mais très seul, et Ja en a quand même collé 41

Et encore une bougie de soufflée… Et encore une année de passée… Et encore une bougie de soufflée… Et encore une année de passée-eh-eh-eh. Impossible de ne pas citer cet immense artiste qu’est Patrick Sébastien pour introduire les deux paragraphes qui vont suivre car, même si les Grizzlies jouent incroyablement bien au basket et possèdent en Ja Morant un crack générationnel… l’info du jour c’est bien que le dénommé LeBron James fête aujourd’hui ses 37 ans. Et quand on jette un oeil à ses performances depuis dix jours, c’est à se demander de quel genre de régime alimentaire il dispose…

Les stats maison du choc générationnel de la nuit c’est juste ici

Certes ses moyennes au rebond et à la passe sont parmi les plus faibles de sa carrière, mais sachez en préambule qu’au matin de ses 37 ans, LeBron James n’a donc pas scoré autant depuis… onze ans, la preuve que c’est dans les vieux pots qu’on fait la meilleure marmelade, la preuve que LeBron est comme le bon vin, et toutes les exceptions franchouillardes que vous voudrez. Cette saison ? Le leader des Lakers s’est vu rejoindre par une horde de collègues plus ou moins référencés, évolue au centre d’un quintet de futurs Hall Of Famers, mais… il y a longtemps qu’on ne l’avait pas senti aussi seul. Comme quoi.

Les stats ci-dessus ne représentent pas un homme à son prime loin de là, quoique pour lui la notion de « prime » est abstraite puisque le mot signifie presque « carrière » et cette nuit en tout cas… l’impression fut une nouvelle fois double. D’un côté un LeBron James omniprésent, partout, tout le temps, et de l’autre… ces Lakers qui paraissent pour leur part jouer en permanence à la roulette russe, surfant sur leur mood lebronesque et terriblement démunis lorsqu’il faut chercher d’autres solutions. Oh il y a bien des exceptions, le match de la veille face à Houston en est un bel exemple, car le roster des Lakers n’est pas non plus composé uniquement de peintres en bâtiment accompagnant Van Gogh, mais cette nuit, encore, les Angelinos ont trouvé leur maître. Les Grizzlies, vraie équipe de basket, vrai crack au commande, vrais role players qui connaissent leur… rôle, sans blague, et un Taylor Jenkins aux manettes qui utilise parfois sa plaquette, prenez-en de la graine messieurs. Le crack ? Il s’appelle Ja Morant bien sûr, véritable gâcheur d’anniversaire et auteur cette nuit d’une nouvelle performance phénoménale, mirifique même, avec 41 points, 10 rebonds, 2 passes, 2 steals et 2 contres, à 6/7 du parking histoire de rappeler aux ignares qu’il n’est pas une simple boîte à highlights. Un 6/7 à 3-points à mettre en balance avec le… 1/8 de Carmelo Anthony, c’est gratuit ça, mais une occasion de plus de prouver que cette nuit LBJ était trop seul, seul face à un groupe qui cartonne années après années grâce à un projet simple et une exécution au couteau.

Desmond Bane qui joue plus que jamais les lieutenants, Jaren Jackson Jr. qui s’est installé comme le patron de la défense des Ours, une homogénéité incroyable qui ressort de ce groupe et, donc, ce Ja Morant là, bien parti pour aller gratter un trophée de MIP avant peut-être de jouer dans des cours encore plus grandes… et au final des Grizzlies bien installés dans le Top 4 de l’ouest après 13 victoires sur les 17 derniers matchs, le tout en composant également, comme tout le monde hein, avec quelques petites absences (Ja pendant dix matchs et Dillon Brooks notamment).

LeBron James en 37/13/7/2/2 ? A 8/14 à 3-points ? Pa ni pwoblem pour Ja Morant et sa bande de zinzins du Tennessee. Happy birthday le King, merci de laisser la place aux jeunes, même si on sait tous que… t’as pas prévu de le faire de sitôt.