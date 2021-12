Cauchemar à Cleveland : fin de saison pour Ricky Rubio, rupture des ligaments croisés pour l’Espagnol et coupure des rêves pour les fans des Cavs

La pire des nouvelles est tombée, ce mercredi, en lendemain de défaite à New Orleans. Après avoir vu Ricky Rubio chuter au sol et quitter les siens en deuxième mi-temps de la rencontre, on attendait tous les résultats des IRM effectuées sur l’Espagnol et le triste diagnostic est tombé : fin de saison pour le Double-R, si vous avez des mouchoirs à donner c’est pour les fans des Cavs aujourd’hui…

C’était trop beau pour être vrai.

Trop beau, trop fluide, trop bien pensé et articulé pour que tout se déroule à merveille. Un transfert réalisé dans la discrétion la plus totale, bye-bye Taurean Prince direction Minnesota, une intégration fluide sur le banc, et un bilan impeccable au top de la Conférence Est. Ricky Rubio était une des grandes raisons expliquant le début de saison splendide des Cavs, au milieu des jeunes de l’Ohio. Certes, le démarrage scintillant d’Evan Mobley attirait tous les regards. Et certes, les progrès de Darius Garland et Jarrett Allen faisaient roucouler beaucoup de monde. Il y avait Kevin Love aussi qui retrouvait sa patate, et JB Bickerstaff qui enchaînait les bonnes décisions. Oui, jusqu’ici, nombreux étaient les éléments qui permettaient d’applaudir les deux premiers mois de compétition à Cleveland. Cependant, la présence calmante et sereine de Rubio en sortie de banc était comme une colonne vertébrale dans ce joyeux lancement. Dans la course au 6ème homme de l’année, dominée clairement par Tyler Herro, l’Espagnol était dans le rétro mais pas si loin que cela. Et en même temps, comment cela pouvait-il être autrement ? 13,1 points (meilleure moyenne en carrière égalée), 4,1 rebonds et 6,6 passes tous les soirs, c’est du bonheur pour diriger les troupes sans tout miser sur Garland. Et puis, on parle de Ricky ici, donc d’un joueur dont l’importance et la production dépasse largement le cadre de la feuille de stats. Ce sont les money-times bien gérés, ce sont les conseils pour apaiser les troupes, les passages en force provoqués au bon moment. Oui, même avec la blessure de Collin Sexton, les Cavs déroulaient et notamment parce que le back-court de Cleveland pouvait compter sur son vétéran.

Mais vétéran il n’y aura plus, cette saison.

C’est en plein quatrième quart-temps de ce match finalement perdu à New Orleans que la campagne de Cleveland a basculé. Sur une pénétration assez lambda, Ricky plante son pied dans le sol mais le mouvement de son genou est troublant. Immédiatement au sol, le barbu fait un terrible geste de la main comme pour demander au staff médical de vite venir. Kevin Love, son coéquipier de longue-date passé par le Minnesota, est à ses côtés et lui demande ce qu’il ressent. Et tout de suite, sur le visage de Rubio, on voit qu’il sait. Le visage est crispé, il fait signe de la main que c’est mort, et l’Espagnol aura justement besoin de Love et d’Okoro pour quitter le terrain, ne pouvant poser le moindre poids sur sa jambe. Pendant que Garrett Temple et Herb Jones aident les Pelicans à finir le match, les Cavs et leurs fans sont en apnée. Fuck la rencontre, ce qu’on veut c’est une IRM dès que possible et les résultats dans la foulée. Afin de savoir, tout de suite, si le pire doit être envisagé.

Ricky Rubio ne peut pas poser le moindre poids sur son genou et a fait un geste terrible à son staff, en indiquant que c’était mort… pic.twitter.com/OAyDqxSMpF — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 29, 2021

Cavaliers guard Ricky Rubio has suffered a season-ending ACL tear to his left knee, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 29, 2021

Et sous les coups de 23h30, le coup tombe, Adrian Wojnarowski au rapport. Le gourou d’ESPN lâche les sept lettres qui ont fait pleurer plus d’un fan de basket dans son existence : torn ACL. Rupture des ligaments croisés, saison terminée pour Rubio, tirez les rideaux et envoyez le générique. La pire nouvelle possible, dans une saison pourtant si prometteuse, et avec des perspectives si belles. Vous allez me dire, tranquille c’est un backup qui se blesse tout va bien. Oui mais, non. Pour toutes les raisons évoquées ci-dessus, Ricky était et est trop important dans le succès de ces Cavs, qui devaient déjà faire sans Sexton sur les lignes arrières. Comment remplacer l’expertise de l’Espagnol, sa sagesse et son savoir-faire ? Ils ne sont pas nombreux dans la Ligue à pouvoir apporter ce qu’il apporte, en sortie de banc, et à être récupérables en l’espace de quelques semaines. Car oui, là est bien l’urgence qui rend cette nouvelle dramatique pour Koby Altman et les Cavs. On parle d’une équipe de Cleveland qui avant le début de saison annonçait son intention de titiller les Playoffs, et qui n’a pas prévu de changer d’objectif. Seulement, il va falloir faire avec deux gros piliers en moins, et s’ajuster on the fly ne sera pas aisé pour Bickerstaff et son équipe. Quelques options à envisager à la mène ? Certainement, Altman devra décrocher son téléphone plusieurs fois dans les jours à venir et pas pour souhaiter la bonne année, mais plutôt pour trouver quel poste 1 pourrait tout de suite intégrer son groupe et faire souffler Garland jusqu’aux Playoffs. Encore une fois, ce sera très tendu car les joueurs satisfaisants et disponibles à ce poste ne courent pas les rues.

Mais alors pour Rubio… comment dire. Ricky est agent-libre cet été, et on se demandait justement s’il n’allait pas prolonger dans l’Ohio en trouvant une place parfaite dans un projet ambitieux. On espérait que son impact serait visible et célébré jusqu’à fin-avril, pas jusqu’à Noël. Ce type de blessure peut être surmonté en l’espace de quelques mois, Rubio aura l’occasion de montrer que le challenge ne lui fait pas peur, même s’il s’agit du même genou qu’il avait déjà blessé il y a 10 ans, avec les Wolves. Ce qui est dur, c’est qu’en se blessant ainsi l’Espagnol doit tirer un trait sur cette saison, et déjà savoir que sa saison prochaine démarrera de manière poussive. Comment se pointer en parfaite santé dans 9 mois ? Et dans quelle équipe ? Gérer des négociations contractuelles en grinçant des pattes en juillet prochain, on a connu mieux. Et pour un joueur qui nous a tant fait kiffer sur le terrain, qui a aidé plus d’un projet ces dernières années, le voir tomber ainsi est quelque chose de profondément terrible. Tout ce qu’on espère, c’est que Ricky revienne à fond sur les parquets dans quelques mois, et qu’il éclabousse une nouvelle fois la NBA et d’autres parquets avec sa vista balle en main.

Rentrons, il commence à pleuvoir. Les fans des Cavs auront la référence, malheureusement. La saison de Ricky Rubio est terminée, qu’en sera-t-il de Cleveland et de ses belles ambitions ? On espérait un bête de 31 décembre pour les habitants de l’Ohio, mais hélas il faudra se contenter de quelques larmes et de nombreuses questions sur 2022. Fuck.

