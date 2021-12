On a une date pour le grand retour de Kyrie Irving : le 5 janvier contre Indiana, ou le 12 janvier contre Chicago, choisissez et ramenez le popcorn !

Il y a quelques jours, les fans des Nets et de basket en général avaient droit à un beau cadeau de Noël en apprenant le retour de Kyrie Irving chez les Nets. En se frottant les mains, on se demandait vers quelle date et autour de quel match le meneur démarrerait sa saison. Et bien on commence à avoir une meilleure idée, puisque deux dates viennent de faire leur apparition !

Avant de commencer n’importe quel papier sur Kyrie Irving, et ce principe nous suivra tout au long de la saison, il convient de rappeler que le meneur au handle soyeux ne jouera aucun match à domicile cette saison. Pas tant que son état d’esprit restera le même sur la vaccination, pas tant que l’état de New York gardera les mêmes règles autour des événements sportifs dans sa région.

Voilà, maintenant que c’est dit, on peut commencer.

C’était il y a une bonne semaine que la planète basket avait des étoiles dans les yeux, en apprenant que Kyrie allait en effet réaliser son retour chez les Nets. Une sorte de voeu de Noël exaucé, en croisant très fort les doigts, bien évidemment. Ceci étant dit, une fois les sauts de bonheur terminés, on se demandait quand est-ce qu’on allait officiellement voir Irving sur un parquet avec ses coéquipiers. Parce qu’on parle quand même de Kyrie ici, donc un type qui pourrait aussi changer d’avis demain matin et se reconvertir dans la culture du coton en Nouvelle-Calédonie. Pour le moment, pas de changement de projet, Irving a bien prévu de rejouer et des premières images sont même apparues sur la toile. Des images d’entraînements incluant Kyrie et ses copains, un Kevin Durant avec un large sourire et un Steve Nash se frottant les mains. Il faut dire que le coach des Nets voit James Harden retrouver son niveau suprême, Kevin Durant sort ce jeudi du protocole sanitaire de la NBA, et Kyrie Irving is back. On a donc connu pire comme semaine pour la légende canadienne.

Mais qui dit entraînement dit montée en température, et donc condition physique de match bientôt atteinte n’est-ce pas ? Justement. Ce mercredi, Kyrie Irving s’est exprimé devant les médias pour la première fois depuis le camp d’entraînement d’octobre dernier, et si l’intéressé n’a rien révélé de très étonnant, c’est plutôt son entraîneur qui a attiré l’attention des médias. En effet, Steve Nash a été interrogé sur les potentielles dates de retour de Kyrie et deux matchs sont apparus sur le radar : le 5 janvier contre Indiana et le 12 janvier contre Chicago. Encore une fois, on répète pour les copains du fond, pas de match à domicile pour Irving donc il faut viser les rencontres des Nets en déplacement. Nash a d’ailleurs préféré la jouer calme sur le sujet de son meneur de retour : “Je ne crois pas que ce soit intelligent de le forcer à revenir rapidement. Il ne reste qu’une cinquantaine de matchs à jouer cette saison, donc il jouera quand il sera prêt. S’il est prêt pour le match à Indiana, très bien. Mais s’il ne l’est pas, on décalera sur la rencontre suivante.”

En somme, on se tient prêt pour le 5 janvier et on garde le match suivant en tête.

Photo du jour. Entraînement des Nets, avec Kyrie Irving. Kevin Durant, all smiles. pic.twitter.com/L96bHP8xEJ — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 29, 2021

Les Nets auront Indiana puis Chicago, avant d’embarquer sur un roadtrip du 17 au 24 janvier : Cleveland, Washington, San Antonio et Minnesota. Ces 4 rencontres de suite en déplacement serviront d’excellente reprise de rythme pour Irving, car il évitera un petit déplacement puis ciao les coéquipiers qui doivent rentrer à Brooklyn sans lui. Quatre matchs consécutifs à l’extérieur, ce sera l’occasion de reprendre ses marques, retrouver ses automatismes dans un collectif huilé, et peut-être même profiter de la présence de tous les cadres pour ne pas avoir trop de responsabilités sur ses épaules. Car là est aussi la balance qu’il faut trouver dans ce début de saison à venir de Kyrie. Le talent, on le connaît. Sa capacité à dominer, aussi. Mais démarrer sa saison en plein mois de janvier, deux mois après les copains, avec une pression médiatique qui sera assez importante, cela laisse peu de marge d’erreur à Brooklyn. Il faudra gagner, et de manière convaincante, sous peine de donner aux détracteurs tous les éléments nécessaires afin de pointer du doigt ce nouveau job de joueur à mi-temps. Que ce soit Indiana, Chicago, Cleveland, Washington, San Antonio ou Minnesota, Irving doit revenir au top de sa forme, avec d’excellentes intentions, et un jeu fluide. Tout autre scénario ne sera que distraction pour les Nets, dans une saison où il faut en retirer au maximum sous peine de se mettre des bâtons dans ses propres roues.

Si vous ne savez donc pas quoi faire la semaine prochaine, notez déjà la date du 5 janvier à Indiana, puis celle de la semaine suivante à Chicago. Oui, nous sommes bien à quelques jours du retour de Kyrie Irving sur les parquets NBA, avec des Nets de plus en plus proches d’un groupe au complet. Elle est pas belle la vie ?

Source : Nets Daily