Kyrie Irving bientôt autorisé à jouer au Barclays Center ? Ce n’est pas encore fait, mais ça en prend le chemin

Toujours limité aux matchs à l’extérieur à cause de son statut vaccinal qui n’est pas conforme aux restrictions sanitaires actuellement en place à New York, Kyrie Irving est éligible pour seulement 8 des 23 derniers matchs de Brooklyn en cette saison régulière 2021-22. Mais si l’on en croit le maire de Big Apple, y’a de grandes chances pour que ça change prochainement.

Uncle Drew pourrait donc bien refouler le parquet de la salle de Brooklyn cette saison et même avant les prochains Playoffs. Ce mercredi, le maire Eric Adams a en effet déclaré qu’il prévoyait d’éliminer progressivement les restrictions sanitaires actuellement en place à New York et qui empêchent actuellement Kyrie Irving – non-vacciné – de jouer au Barclays Center (ainsi qu’au Madison Square Garden). Plus d’informations vont être divulguées dans les jours à venir et il faudra probablement attendre plusieurs semaines pour que la levée de ces restrictions se concrétise. De plus, Eric Adams veut évidemment faire preuve de prudence en suivant les consignes des experts de santé à la lettre selon l’évolution de la situation sanitaire. Mais son intention semble aujourd’hui assez claire alors que d’autres grandes villes de l’Est des States – comme Boston, Philadelphie et Washington – ont déjà commencé à lever certaines de leurs propres restrictions sanitaires par rapport au COVID. À noter également que cette déclaration tombe quelques jours après celle du commissionnaire de la NBA Adam Silver, qui avait justement critiqué le fond de ces restrictions sachant qu’elles valaient uniquement pour les joueurs basés à New York, alors les adversaires des Nets et des Knicks pouvaient jouer dans la Grosse Pomme oklm même en n’étant pas vaccinés. Le grand chauve avait ajouté « qu’il pouvait imaginer un scénario dans lequel Eric Adams lève l’obligation vaccinale ». Visiblement, ce scénario est en train de prendre forme.

New York City has a plan to phase out the vaccine mandate in the coming weeks, Mayor Eric Adams says, at which point Brooklyn Nets star Kyrie Irving would be cleared for home games. Spokesperson adds that current rules remain in place. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 23, 2022

Si rien n’est encore fait pour l’instant, c’est une vraie bonne nouvelle pour les fans des Nets et/ou de Kyrie Irving. Cela représente une vraie avancée et on peut – peut-être plus que jamais depuis la mise en place de ces restrictions – imaginer Uncle Drew refouler le parquet du Barclays Center dans un futur pas si lointain. Et ça, forcément, ça peut changer deux-trois trucs au sein de la Conférence Est. Pour que les Nets jouent vraiment le titre malgré le bordel ambiant qui caractérise leur saison (pour rappel, Brooklyn n’est que huitième de l’Est aujourd’hui avec un bilan de 31 victoires pour 28 défaites), ils vont avoir besoin d’un petit alignement de planètes dépassant le simple cas de Kyrie Irving. Kevin Durant est toujours à l’infirmerie à cause de sa blessure au genou, Ben Simmons vient à peine d’arriver après des mois sans jouer, Joe Harris continue d’être indisponible, et il faudra aussi intégrer la nouvelle recrue Goran Dragic (seulement huit matchs cette saison). Mais si Uncle Drew est rendu disponible pour 100% des matchs de Brooklyn, ça sera déjà un très grand pas en avant pour le groupe de Steve Nash en vue de la fin de saison. On peut dire beaucoup de choses sur Kyrie, mais on voit quand même mal les Nets gagner le titre ou même la Conférence Est s’il ne peut jouer qu’une moitié de série en Playoffs.

Kyrie Irving bientôt de retour au Barclays Center ? Cela en prend le chemin, même s’il faudra sans doute encore se montrer patient. Mais après toute une saison à l’écart ou à mi-temps, on peut bien tenir quelques semaines supplémentaires non ?

Source texte : The Athletic