James Wiseman pourrait revenir le 1er mars face aux Wolves : premier match potentiel contre KAT, vaudrait mieux être prêt

Quand James Wiseman rejouera-t-il au basket ? C’est une question qui plane au-dessus de la Baie de San Francisco depuis le début de la saison. Et enfin, on a une date de retour. Date officieuse certes, mais date quand même. Bonne nouvelle, ce serait pour bientôt.

Cela fait plus de dix mois qu’on n’a pas vu le jeune pivot des Warriors sur un parquet de basket. Depuis le 10 avril 2021 précisément et un match entre Golden State et Houston, quand Wiseman s’est déchiré le ménisque à quatre semaines de la fin de la saison régulière. La rééducation du bonhomme a évidemment été suivie de près dans la Baie en marge de celle de Klay Thompson, dont le comeback était logiquement beaucoup plus attendu. Une rééducation qui ne s’est pas forcément déroulée de la manière la plus fluide possible, Wiseman devant par exemple repasser sur le billard en décembre pour une arthroscopie visant à nettoyer son genou et réduire son gonflement. Mais cette fois-ci, il semble vraiment sur le chemin du retour. D’après les derniers bruits de couloir rapportés par Dieter Kurtenback du Bay Area News Group, le deuxième choix de la Draft 2020 a de bonnes chances de revenir sur les parquets le 1er mars prochain pour le déplacement des Warriors chez les Wolves, dans ce qui représentera le premier match d’un road-trip de quatre rencontres à l’Ouest. À voir si ça confirme mais en tout cas, un retour début mars serait dans la continuité des dernières news qu’on a pu avoir en provenance de San Francisco. Il y a environ une semaine, le jeunot a repris le cinq-contre-cinq, ce qui représente habituellement la dernière grande étape dans le processus de rééducation. Et s’il devrait d’abord passer par la case G League histoire de retrouver une condition de match, Wiseman semble donc enfin voir le bout du tunnel.

Une fois qu’il aura réintégré le groupe des Warriors, il sera évidemment intéressant de voir quel rôle va lui accorder le coach Steve Kerr et comment il va l’intégrer dans le collectif. Aujourd’hui, Golden State tourne avec le précieux Kevon Looney en pivot titulaire, important à travers sa durabilité et vrai soldat à l’intérieur. Nemanja Bjelica apporte lui un profil différent à travers sa capacité à écarter le terrain ainsi que sa vision de jeu, tandis que Draymond Green – actuellement à l’infirmerie – peut évidemment prendre le poste 5 dans des lineups small-ball. Un rôle que Kerr a d’ailleurs également donné au rookie Jonathan Kuminga quand l’occasion se présentait en l’absence de Draymond. Tout ça pour dire qu’il y a des profils différents au sein de l’équipe californienne mais qu’il manque quand même de la taille car aucun des joueurs cités ici n’est un 7-footer. Voilà ce que peut amener James Wiseman du haut de ses 2m13 et à travers ses belles qualités athlétiques. Bien sûr qu’il est jeune, bien sûr qu’il était un peu trop tendre lors de sa première année NBA, mais il a des capacités qui ne peuvent pas s’apprendre. Et si l’on en croit des propos récents de Steve Kerr à The Athletic, son nombre de minutes pourraient surtout dépendre des différents match-ups.

« Je ne pense pas que les rôles en sortie de banc soient gravés dans le marbre. On peut prendre les choses de beaucoup de manières différentes. »

S’il revient bien en cette fin de saison et pour les Playoffs, James Wiseman peut apporter une dimension supplémentaire aux Warriors. Une dimension aérienne et athlétique qui manque actuellement des deux côtés du terrain sur le poste 5. À lui de faire ce qu’il faut pour se rendre important, notamment contre des équipes possédant des vrais points d’ancrage à l’intérieur.

