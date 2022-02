Kemba Walker ne jouera plus cette saison : l’enfant de New York a-t-il déjà disputé son dernier match avec les Knicks ?

Kemba Walker et les Knicks, est-ce déjà la fin ? On peut légitimement se poser la question aujourd’hui après avoir appris cette nouvelle en provenance de New York : le meneur vétéran ne jouera plus le moindre match cette saison. Cette décision aurait été prise de façon commune par le joueur et la franchise new-yorkaise.

Quand Kemba Walker avait rejoint les Knicks l’été dernier, l’histoire était belle. L’enfant du Bronx de retour à la maison, pour apporter ses qualités offensives à une équipe de New York qui restait sur une saison aussi surprenante que séduisante. Son deal – 18 millions de dollars sur deux ans – semblait représenter une belle affaire pour la franchise et tout le monde était content. Nous sommes aujourd’hui à la fin du mois de février et tout a changé. Selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, Kemba et les Knicks se sont mis d’accord pour mettre fin à la saison du meneur vétéran après 37 matchs joués sous l’uniforme de New York cette année. 37 matchs, dans lesquels Walker a sorti ses plus faibles stats en carrière avec 11,6 points (40,3% au tir, 36,7% à 3-points, 84,5% aux lancers-francs), 3 rebonds et 3,5 passes de moyenne en 25,6 minutes par rencontre. On parle « d’accord » car si l’on en croit les propos du Woj, l’objectif derrière cette décision est de permettre à Kemba de retrouver toutes ses capacités physiques en vue de la saison 2022-23, qui sera la dernière de son contrat. Le début d’année n’a effectivement pas été facile pour l’ancienne star des Hornets, à nouveau gêné par des bobos au genou. Et alors que les Knicks sont aujourd’hui vraiment dans le dur avec un bilan claqué de 25 victoires – 34 défaites synonyme d’une pauvre 12e place à l’Est, le camp du joueur ainsi que la franchise ont estimé que la meilleure chose à faire était d’arrêter les frais. Reste à voir qui va prendre sa place dans le cinq. Derrick Rose ? Why not, il devrait bientôt revenir après plusieurs semaines d’absence et pourrait intégrer le starting lineup directement. Ou alors Immanuel Quickley ? Alec Burks ? Les premiers éléments de réponse tomberont vendredi pour le match face au Heat.

Voici donc le dernier épisode dans la saga « le retour compliqué de Kemba à la maison ». On se rappelle qu’après le début de saison décevant des Knicks, Thibs avait choisi d’écarter Walker de la rotation, ce dernier passant pas moins de trois semaines consécutives sur le banc sans jouer la moindre minute. Pro jusqu’au bout des ongles, il s’était armé de patience pour ensuite retrouver le parquet, réalisant même quelques perfs XXL dans son Madison Square Garden chéri (44 points contre Washington, triple-double à Noël). Cependant, ça n’a pas duré à cause de ses pépins physiques et on se demandait même s’il n’allait pas se faire transférer à la trade deadline, ou se faire cut via un buyout. Finalement, Kemba et les Knicks devraient rester liés jusqu’à la fin de la saison et théoriquement jusqu’en 2023 puisque le contrat de Walker contient encore une année après celle-ci. On peut cependant se demander si on reverra un jour l’enfant de New York sous un maillot des Knicks car y’a des chances qu’un transfert se mette en place cet été, quand le deal de Kemba Walker deviendra un deal expirant à 9 millions de dollars. Cette situation contractuelle pourrait intéresser quelques équipes et on est tous d’accord pour dire que l’expérience Kemba à New York n’a plus vraiment d’avenir aujourd’hui…

Kemba Walker et les Knicks, c’est peut-être déjà fini. Et si c’est effectivement comme ça que l’histoire se termine, ce sera une nouvelle preuve que les homecomings ne sont pas toujours ce qu’il y a de mieux. Demandez donc à Russell Westbrook, il sera sûrement d’accord aussi.

Source texte : ESPN, New York Post