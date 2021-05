Les Knicks enflamment New York : première victoire en Playoffs depuis huit ans, en mode Thibodeau, et le Madison a hurlé

Huit ans que le Madison Square Garden attendait ça. Huit longues années de disette, huit étés à espérer, huit saisons de Shaqtin’A Fool géant bon pour nos zygomatiques mais pas vraiment pour le petit cœur des millions de fans des Knicks. Il aura fallu être patient mais on y est : Knicks are back, et pas qu’un peu.

Première indication ? Cette série est également celle d’un peuple tout entier – les New-yorkais – face à un homme, Trae Young aka le vilain. Dès les première secondes le meneur des Hawks est joyeusement (non) conspué par un Madison en feu. Une bronca que le meneur hirsute se charge de calmer d’entrée de jeu avec un premier tir bien couillu, et si les Knicks réagissent bien grâce à un R.J. Barrett saignant comme une bavette de chez Courte Paille, ce sont les Hawks qui accélèrent les premiers. De’Andre Hunter qui met des tirs ça change la vie, ce même Dede puis Clint Capela pour lockdown Julius Randle ça aide, et côté Knicks seule l’entrée de Derrick Rose permet de souffler un peu dans une salle dont la température avoisine déjà les un million de degrés. 27-20 Hawks, ça galère comme rarement côté NYC, et un petit bonhomme va se charger de refroidir encore un peu plus l’ambiance juste avant la mi-temps. Vous l’aurez reconnu, petit Trae Young profite de chaque « Trae Young su**s » descendu des tribunes pour planter un gros tir, après une demi-sizaine de minutes complètement folle le garçon compile déjà 20 points à la mi-temps, et les Hawks comptent 13 points d’avance dans un match que les Knicks n’ont finalement toujours pas commencé. Une preuve parfaite du frein à main bloqué pour New York ? Julius Randle a reçu en début de match son trophée de MIP, des mains de son fils et sous les applauses d’un MSG reconnaissant, mais à la mi-temps JVLIVS a littéralement rentré… zéro tir… 57-44 Hawks, besoin de potion magique côté Knicks et plan merveilleusement bien exécuté par Nate McMillan les Hawks.

Le troisième quart ? Il se déroulera en deux temps. Tout d’abord des Knicks… toujours frustrés, et un écart qui peine à redescendre. New York n’y arrive pas, se repose trop sur les exploits de Derrick Rose, et ne peut toujours pas compter sur l’apport d’un Julius Randle trop bien défendu, un MIP qui prend trop peu d’initiatives. Puis ce passage, cet exploit de… Nate McMillan qui va finalement opérer le changement de direction du vent. Les Knicks se mettent à jouer, John Collins prend sa dix-septième faute en quatre minutes, Alec Burks retrouve le chemin des filets, D-Rose continue le carnage, Coach Nath prend un temps-mort mais garde son second unit sur le terrain, Immanuel Quickley floate toute la Georgie, Frank Ntilikina fait une belle entrée, Obi Toppin snipe à zéro degrés et fait chialer sa mère en faisant exploser la salle sur un alley-oop, Julius Randle is back et rentre quelques tirs utiles, Nate McMillan prend un temps-mort et… garde son second unit sur le terrain.

Mettez le volume à fond.pic.twitter.com/mgmCazH3si — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 27, 2021

Résultat des courses un 23-5 pour les locaux, une salle et une ville qui explose comme un soir de 4 juillet ou de 31 décembre, Alicia Keys ramène son piano sur le banc et joue pour les fans, Julius Randle en chie mais fait enfin le taf minimum, Frank Sinatra ressuscite et lâche un freestyle entre les quarts-temps 3 et 4 et Reggie bouloque enfin du parking.

Mais je crois qu’on se rend pas compte si un jour les Knicks gagnent un titre mdr les gens vont s’installer dans la rue pendant 6 SEMAINES https://t.co/t8ds9PJM7w — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 27, 2021

Le dernier quart ? Tout d’abord serré, puis Spike Lee finira par desserrer les boutons de sa veste. Les Knicks sont revenus de loin, les Knicks n’ont encaissé que 35 points deuxième mi-temps, Tom Thibodeau a fait joué Taj Gibson – héroïque en défense – et Derrick Rose 69 minutes et il ne manquait plus que Luol Deng et Joakim Noah. Une victoire so Knicks, huit qu’ON l’attendait aussi, et concluons avec l’essentiel : cette série est relancée, cette série va être complètement folle, et cette série reviendra, quoiqu’il arrive, au Madison Square Garden pour un Game 5 de fou malade.