Suns – Lakers et Knicks – Hawks commentés en live : double header 100% TrashTalk la veille d’un jour férié, what else ?

Mais oui ! Cette odeur on la connaît. Les Playoffs sont de retour sur ton écran et sur la chaîne YouTube préférée de ton média préféré. Pour fêter la qualification des Suns et des Hawks, on a décidé de faire les choses en grand avec une double affiche commentée en direct sur la chaîne YouTube de TrashTalk à partir de 21h30.

Ne cherchez pas l’adresse, elle est ICI ! Les Playoffs ont commencé fort hier soir avec quatre affiches de qualité. Mais on le sait, la post-saison est un long marathon qui va nous divertir jusqu’à la fin juillet. Pour marquer le coup et entretenir une vieille tradition de la maison, on se donne rendez-vous ce dimanche, aux alentours de 21h, pour vivre une soirée d’anthologie avec deux affiches au goût bien particulier. On commencera évidemment par un classique de la Conférence Ouest entre les Suns, de retour en Playoffs après 11 ans d’absence, et les champions en titre menés par LeBron James et Anthony Davis. Une rencontre que l’on espère aussi épique que le Bucks – Heat d’hier soir avant de zapper sur le main event du week-end, à savoir le grand retour des Knicks en Playoffs dans un Madison Square Garden qui sera presque complet ! Face à eux, les Hawks qui essayeront aussi de prolonger la belle surprise de la fin de saison régulière. En espérant ne pas en arriver à des séquences France TV pour vibrer jusqu’au bout de la nuit…

🔥 RENDEZ-VOUS CE DIMANCHE 23 MAI !! 🔥 🚨 2 MATCHS DES PLAYOFFS COMMENTÉS EN DIRECT SUR LA CHAÎNE YOUTUBE DE TRASHTALK !!! ➡️ 21H30 : SUNS – LAKERS ➡️ 01H00 : KNICKS – HAWKS DOUBLE-HEADER 100% TRASHTALK + LUNDI FÉRIÉ 😏😏😏 LE RENDEZ-VOUS IM-MAN-QUABLE DE CE WEEK-END !!! 🔥 pic.twitter.com/3G0QgIW17Y — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 20, 2021

Le rendez-vous est donc pris ! Ce soir, vers 21h, on se retrouve sur TrashTalk, sur notre chaîne YouTube, sur les réseaux sociaux puis à l’hosto, pour une nouvelle grande soirée de Playoffs. Préparez le café, la graille et une grosse salière, ça s’annoncé déjà mémorable.