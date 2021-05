Preview de la soirée NBA : premier week-end de Playoffs Acte II, et entrée en lice d’un champion en titre… déjà en danger ?

Deuxième acte ce soir d’un week-end 100% Playoffs, à part bien sûr si vous êtes fan de Ligain et/ou de terrasses bondées de microbes chelous. Quatre matchs de plus ce soir, à partir de 19h, et une nouvelle occasion de lâcher la phrase préférée de ton auteur préféré : « on dormira quand on sera mort ».

19h : Sixers – Wizards : pas forcément le match le plus équilibré sur le papier mais trop d’histoires peuvent se raconter. Le duel de grandes gueules entre Joel Embiid et Russell Westbrook, la défense des Sixers contre le duo Beal/RW, des Sixers pressés qui voudront en finir vite mais des Wizards capables d’enflammer un ou deux matchs, bref un paquet de choses dans la boîte surprise, et ça commence dès 19h, désolé Michel Dru-Dru.

21h30 : Suns – Lakers : vous n’allez jamais nous croire mais les Suns sont deuxièmes de la régulière et les Lakers sont septièmes, et vous n’allez jamais nous croire mais les Lakers partiront tout de mêm favoris de cette série. La loi LeBron comme ils disent, et si la saison des Suns est dans tous les cas réussie une victoire ou deux à la maison pourrait renvoyer le champion en titre à ses doutes. Taper LeBron James en Playoffs quelle idée, mais le rêve est permis et vu le niveau affiché par Phoenix cette année… ce ne serait pas si déconnant que ça.

PAUSE BUN’S BURGER + COMTE EXTRA FRUITE

1h : Knicks – Hawks : celle-là il fallait vraiment la voir venir, et même Mamie Voyante n’y était pas parvenue. Mais si, vous savez, la sœur de Tortue Géniale enfin bref. Deux franchises de retour en Playoffs après une période de disette plus ou moins longue, deux équipes rayonnantes quasiment toute la saison, et une fraîcheur bienvenue dans une Conférence Est qui aime bien le confort de ses habituels patrons. Julius Randle vs Clint Capela, Trae Young vs… Frank Ntilikina (?), R.J. Barrett vs Bogdan Bogdanovic, Tom Thibodeau vs 2021. Allez, à table.

3h30 : Jazz – Grizzlies : encore une que peu de gens avaient vu venir, la planète basket ayant préféré ces derniers jours espérer voir Stephen Curry jouer au basket quelques semaines de plus. Mais c’est bien Ja Morant et ses collègues plantigrades qui se dresseront sur la route de la meilleure équipe de la régulière, qui retrouve Donovan Mitchell pour l’occasion et qui a tout sauf envie de perdre son temps sur le chemin des demi-finales de conf. Attention tput de même à l’excès de confiance dans l’Utah, même si ce n’est pas le style de la maison.

Quatre matchs de plus, un champion en titre sur le pont, deux leaders de Conférence qui doivent confirmer leur magnifique régulière et un Knicks – Hawks aussi inattendu que sexy sur le papier. Une nouvelle soirée en mode vida loca, heureusement qu’Adam Silver a décrété que demain serait férié, enfin à peu près.