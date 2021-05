Service minimum pour les Sixers : Game 1 dans la popoche face à des Wizards volontaires, Philly préchauffe

Les Sixers recevaient les Wizards pour le Game 1 des Playoffs et si certains s’attendaient à une promenade des hommes de Doc Rivers, le terrain a prouvé que les débats seraient plus serrés que prévu.

Pour le boxscore maison c’est par ici.

À peine sorti du play-in, Washington doit déjà se coltiner l’ogre Philadelphie et Joel Embiid : un duel à la David contre Goliath diraient certains. Le début de match donne raison aux pronostics avec Philly qui profite d’un avantage de taille pour aller attaquer à l’intérieur. La transition défensive est aussi bien gérée et Washington n’a pas d’autre choix que de jouer sur demi-terrain, pas le mieux pour eux. La défense des locaux les attend et Ben Simmons fait un super taf sur Bradley Beal et Russell Westbrook. S’ils avaient bien commencé, les Sixers vont ensuite se prendre les pieds dans le tapis avec Embiid en foul trouble et le jeu des second units qui favorise clairement D.C. Bertans sanctionne à deux reprises du parking, Alex Len profite de l’absence de JoJo pour faire un chantier, la défense de Philadelphie tombe dans le piège du rythme et la rigueur diminue derrière. Heureusement pour eux, il y a Tobias Harris qui a activé le mode sans échec sur Windows le terrain et Washington ne trouve rien pour le calmer. (à se demander si Scott Brooks a vraiment essayé en fait) Il est déjà à 28 pions à la pause mais ce sont bien les Wizards qui sont devant. Le second acte repart à peu près sur les mêmes bases sauf que cette fois, Joel Embiid a un peu de temps pour jouer au panier ballon. S’il n’a que peu d’espace pour shooter (il est régulièrement pris à deux), il peut au moins provoquer les décalages et aller chercher son scoring sur la ligne des lancers. En face, Bradley Beal a lui appuyé sur le bouton on et il porte son équipe dans un match bien plus serré qu’attendu. Les Sixers souffraient beaucoup de la faillite de loin et on voit clairement la différence dès que ça commence à faire ficelle : un petit 14-4 en 2 min pour calmer Washington. On se dit, ça y est, ils tiennent le bon bout pour dérouler mais que dalle, Poudlard s’accroche encore et toujours jusque dans le money time. La fin de match est brouillonne à souhait entre des ballons perdus bêtement, des briques sur la ligne (merci Simmons) et une superbe tranche de planche signée Davis Bertans. Philadelphie remporte le Game 1.

Que dire de ce match sinon ? C’était clairement pas la rencontre de l’année et ça s’est confirmé jusqu’au bout. Washington ne s’en sort pas si mal finalement et on n’a clairement pas vu sept places d’écart entre les deux équipes sur le terrain. Si Russell Westbrook avait été meilleur, on serait peut-être en train d’écrire sur un des premiers upsets de cette campagne de Playoffs. Il y a clairement des choses à conserver pour Scott Brooks même si la différence de rythme entre les deux équipes a sans doute joué. Pour les Sixers, Tobias Harris a été brillant, tapant son record personnel en Playoffs pour sauver les siens (37 points, à 15/29). Joel Embiid est progressivement monté en puissance, nous sortant quelques moves de son répertoire en fin de match alors que Ben Simmons a assuré à la passe et en défense. L’important était de gagner et on serait d’avis de brûler la cassette avant d’attaquer la suite, l’essentiel est assuré.

Philadelphie a été dans le mal mais ils ont finalement réussi à tenir bon pour arracher un précieux succès dans le Game 1. Washington a joué sans complexe mais la logique a finalement été respectée et le leader de l’Est souffle un grand coup avant de retrouver ces mêmes Wizards dans trois jours.