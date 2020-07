Zhaire Smith manquera aussi à l’appel pour la reprise à Orlando : les espoirs de titre s’envolent à Philadelphie

Zhaire Smith ne fera pas le déplacement jusqu’à Orlando pour la reprise. L’arrière des 76ers est blessé au genou et ne pourra pas faire tourner les serviettes sur le banc en Floride.

Les bonnes nouvelles s’enchaînent à Philadelphie ! La signature de Ryan Broekhoff, Ben Simmons qui retrouve la forme, le permis de Joel Embiid. Que du positif avant Orlando, si bien que Tobias Harris croit aux chances des Sixers pour aller chercher le titre cette saison. Mais nouvelle nouvelle pour Philly, Zhaire Smith ne sera pas du voyage pour la Floride. Selon Serena Winters de NBC Sports Philadelphia, le deuxième année souffre d’une blessure au genou et devra attendre le début de la saison pour retrouver les parquets de la Grande Ligue. Une nouvelle blessure pour le 16ème choix de la Draft 2018, qui avait loupé une grosse partie de la saison en raison d’une fracture au pied. Début de carrière assez compliqué donc pour l’ancien de Texas Tech. Mêler Draft + blessures est devenu habituel en Pennsylvanie… Coucou Joel, Ben et Markelle. Mais rien à signaler concernant Matisse Thybulle pour le moment !

Tough news for Zhaire Smith.

I'm told he has a bone bruise in his left knee, and will not travel to Orlando.

Per source, Smith started experiencing pain prior to PHI resuming workouts last week & started treatment immediately.

(He is expected to make a full recovery).

— Serena Winters (@SerenaWinters) June 30, 2020