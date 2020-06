Ryan Broekhoff débarque à Philadelphie : on souhaite la bienvenue au nouveau comptable des Sixers

Du mouvement à Philadelphie ! Enfin, du petit mouvement. Les Sixers exploitent à fond la filière australienne en signant Ryan Broekhoff pour terminer la saison avec eux du côté d’Orlando. Avec ses 40% de réussite du parking, l’ancien des Mavs devrait apporter un peu de menace extérieure sur de courtes séquences en sortie de banc.

Les effectifs commencent doucement à se remplir pour la reprise à Disney World. Peu d’informations filtraient jusqu’ici du côté de Philadelphie, à part que Joel Embiid avait enfin obtenu son permis de conduire. Un bon gros HS comme dirait notre prof de français en 1ère mais on commence quand même doucement à s’agiter chez Rocky. Il serait temps car les franchises doivent fournir la liste de leurs effectifs avant mercredi. Pris de court, les 76ers ont donc décidé de combler Brett Brown et Ben Simmons en embauchant Ryan Broekhoff pour renforcer l’effectif selon Adrian Wojnarowski d’ESPN. L’Australien connaît bien coach Brown puisque ce dernier a déjà coaché les Boomers entre 2009 et 2012, une casquette de sélectionneur qu’il a récupéré en 2019. Alors c’est moins bien qu’un Gérard, mais ça shoote bien depuis le parking…

Free agent F Ryan Broekhoff is signing with the Philadelphia 76ers, agent Andy Shiffman of @PrioritySports tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 26, 2020

Pas besoin de sortir le champagne pour les fans de Philadelphie. Broekhoff est loin d’être l’Australien le plus célèbre de la Ligue, sauf si vous êtes un fan des Mavericks. L’ancien arrière de Dallas n’a disputé que 59 matchs en deux saisons de NBA, et avait été coupé par la franchise en février dernier. En gros, si les Sixers ont jeté leur dévolu pour l’ami Ryan, ce n’est pas pour sa tête de comptable ou sa coupe de cheveux impeccable. Ryan Broekhoff tourne à 40% de réussite derrière la ligne à trois-points. De quoi intéresser les actuels sixièmes de la Conférence Est, histoire d’avoir enfin un sniper pour une équipe qui peut largement progresser dans ce secteur. 14ème au pourcentage, 19ème au nombre de tirs réussis du parking… c’est là qu’on se rend compte à quel point J.J. Redick peut manquer en Pennsylvanie. Elton Brand s’est dit que l’arrivée d’un bon shooteur ne pouvait faire que du bien au roster. Le kangourou pourrait bénéficier de minutes sur le parquet derrière Josh Richardson et s’il peut donner quelques conseils à son compatriote Ben Simmons pour s’améliorer au tir… personne ne dirait non à Philadelphie.

Peut-être que la perte de J.J. Redick a été un peu sous-estimée. Résultat, Philadelphie avait besoin d’un sniper dans son effectif. C’est désormais chose faite avec l’arrivée de Ryan Broekhoff. De toute façon, tout joueur capable de mettre un tir depuis le parking était le bienvenu aux 76ers. La vidéo ci-dessous devrai donner le sourire aux fans désabusés de la cité de l’amour fraternel.

Source texte : Adrian Wojnarowski – ESPN