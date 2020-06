Après neuf ans aux States, Joel Embiid a enfin obtenu son permis : et pour le titre avec Philly, il lui faudra combien de temps ?

Avant le début de la saison, Joel Embiid avait de grandes ambitions. MVP, Défenseur de l’Année… il était chaud Jojo. Mais aujourd’hui, il fête complètement autre chose. Le pivot camerounais s’est effectivement félicité d’avoir enfin obtenu son… permis de conduire.

Il existe de grandes étapes dans la vie d’une personne. Avec cette pause prolongée depuis le 11 mars, certains ont perdu du poids, d’autres ont progressé aux jeux vidéos, et Joel Embiid a passé son permis. Oui oui, le pivot de Philadelphie ne possédait pas encore l’autorisation de conduire, mais c’est désormais de l’histoire ancienne. Car Jojo vient de décrocher le précieux sésame après neuf ans en Amérique ! Il a lui-même annoncé la grande nouvelle sur son compte Twitter. Champagne ! Embiid est désormais un nouvel homme, et certains risquent de ne pas le reconnaître du côté d’Orlando.

After nine years in America, I FINALLY got my driver license — Joel “Do a 180” Embiid??? (@JoelEmbiid) June 16, 2020

Les bonnes nouvelles s’accumulent pour le Camerounais, qui vient également d’apprendre que le reste de son contrat (environ 95 millions de dollars sur les trois prochaines années) est intégralement garanti. Y’a des périodes comme ça où tout vous réussit. Mais neuf ans d’attente, c’est quand même long. Arrivé aux States au début de la décennie 2010, Jojo a enfin atteint l’un des grands objectifs de la vie. On espère juste qu’il n’attendra pas tout ce temps avant d’espérer atteindre les Finales NBA et décrocher la bague de champion. En tout cas, on est content pour lui car il va enfin goûter à l’indépendance, à l’épanouissement personnel. Il va pouvoir mettre la zic qu’il souhaite, avec les fenêtres ouvertes. Quelle liberté ! On est content aussi pour son ancien chauffeur car connaissant l’humeur festive du garçon, il a dû bien souffrir pendant toutes ces années lors des trajets en voiture. Mais attention quand même à ne pas fêter l’obtention de ce permis trop longtemps. Le début des camps d’entraînement arrive bientôt et il s’agirait d’arriver en forme. Car côté Philadelphie, y’a du pain sur la planche avant la reprise de la saison.

Le plan personnel et financier sont OK, reste à voir si le pivot de Philly est prêt physiquement pour cette reprise chez Mickey. Faudrait éviter d’attendre une décennie pour décrocher un titre avec les Sixers…

Source texte : Compte Twitter Joel Embiid