John Wall ne serait pas allé à Orlando même en pleine forme : en même temps, vu les chances des Wizards…

Après s’être récemment exprimé sur son état de santé, John Wall a donné son avis sur la situation que connaît actuellement la Ligue et la reprise de la saison à Orlando. Même en pleine forme, le meneur star des Wizards ne serait pas allé chez Mickey et son ami l’Oncle Picsou.

Plus d’un an et demi que nous n’avons pas vu John Wall sur les parquets NBA. Des blessures au talon puis au tendon d’Achille ont empêché le meneur d’aider Bradley Beal et les Wizards, invités pour la reprise à Orlando mais dans une situation très délicate pour espérer arracher une qualification en Playoffs. Si Jean Mur a indiqué que sa rééducation se passait très bien, il faudra attendre la saison prochaine pour le revoir. Et visiblement, même en bonne santé, Wall aurait refusé l’invitation à Orlando. Voici ce que le joueur de Washington a déclaré sur le “Tuff Juice Podcast” avec Caron Butler.

« Pour moi, si j’étais en train de jouer, je ne voudrais pas y aller, pour être honnête. Je ne me sentirais pas en sécurité. Je n’ai pas l’impression que ça l’est. Je comprends pourquoi ils veulent le faire et ce qu’ils essaient d’atteindre, mais je ne voudrais pas. Y aller juste pour jouer huit matchs ? Je ne vais pas jouer seulement huit matchs pour ensuite rentrer à la maison. »

Le vainqueur du Dunk Contest en 2014 s’est aussi exprimé sur les récentes déclarations de Kyrie Irving. Si Austin Rivers ou encore Ed Davis sont allés à l’encontre des mots du joueur des Nets, ce dernier a reçu le soutien de Dwight Howard et donc celui de John Wall.

« Pour être honnête, je pense qu’il a raison. Beaucoup de gens ont le même sentiment. Je pense que c’est pour ça qu’ils ont essayé de répondre à l’appel, pour voir combien de personnes sont vraiment prêtes à aller jouer et combien ne le souhaitent pas. Parce qu’avec le ‘Black Lives Matter’ qui continue, les protestations et la recherche de justice sociale et tout ça, beaucoup de gens pensent que ça pourrait être dangereux d’y aller. »

Encore une fois, cette déclaration de Wall va être beaucoup commentée. Notamment par ceux qui sont favorables à un retour du jeu, mettant en avant le coût pour certains de ne pas toucher leur salaire. Tout le monde n’est pas John Wall ! Rien que cette saison, sa fiche de paie s’élevait à 38,2 millions de dollars… pour une saison blanche. Pour en revenir au plan basket, les Wizards auraient en tout cas bien besoin de retrouver leur meneur All-Star au plus vite. Le duo avec Bradley Beal fonctionnait assez bien, et les saisons deviennent compliquées dans la capitale. Si Bealou semble vouloir rester à Washington, un départ de l’arrière ne serait pas étonnant. Mais on ne sait pas à quel niveau reviendra Wall, qui va bientôt atteindre la trentaine. En carrière, c’est quand même 19 points et 9,2 assists de moyenne…

Au tour de John Wall de s’exprimer sur la reprise de la NBA, et le meneur des Sorciers soutient Kyrie Irving. Si chacun peut évidemment avoir son avis sur le sujet, on aimerait bien revoir ces deux-là s’affronter sur un parquet NBA quand même. À l’époque, c’était pas mal.

Source texte : Tuff Juice Podcast