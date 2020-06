Rêveur, Hakeem Olajuwon pense que James Harden peut emmener Houston vers le titre : « Ce n’est qu’une question de temps »

Hakeem Olajuwon est encore très attaché aux Rockets. L’ancien pivot de Houston s’est confié sur James Harden et s’est montré élogieux au sujet du meilleur marqueur de la Ligue. Au point de le mettre au niveau d’un certain numéro 23 qui a évolué aux Bulls et aux Wizards .

Arrivé en 2012 en provenance d’Oklahoma City, James Harden ne cesse d’affoler les compteurs à Houston. L’arrivée du Barbu a totalement changé le visage des Rockets et l’ancien d’Arizona State s’est vite imposé comme l’un des meilleurs joueurs de la Ligue. MVP en 2018, meilleur scoreur à deux reprises (voire trois puisqu’il était largement leader au moment de la suspension de la saison), The Beard a tout simplement explosé dans le Texas. Ses statistiques sont impressionnantes, ses exploits offensifs immenses, de quoi obtenir la reconnaissance de l’un des plus grands joueurs de l’histoire, à savoir un certain “The Dream”, qui connaît assez bien la franchise des Rockets. Interrogé au sujet du Barbu par SportsTalk 790, le MVP 1994 n’a pas tari d’éloges sur le MVP 2018. Ah c’est sûr que la parole d’Hakeem Olajuwon, ça a plus de valeur que les mots de Kendrick Perkins.

« C’est très difficile de porter une équipe depuis son poste, et il a prouvé qu’il était capable de le faire confortablement, en repoussant les limites. Regardez toutes ses statistiques. On parle d’un joueur au niveau d’un Michael Jordan ou d’un Wilt Chamberlain. Il est quelque chose d’incroyable à cette époque. Il n’y a aucun doute sur la capacité de James à être un champion. C’est juste une question de temps ».

Une question de temps, peut-être. Mais il ne va pas falloir trop tarder pour Harden, qui va fêter ses 31 ans le 26 août prochain. Les critiques entourant le Barbu concernant sa capacité à emmener les Rockets au sommet sont nombreuses, et il a donc des bouches à fermer rapidement, lui qui s’est plusieurs fois planté en Playoffs. Pour Hakeem, l’arrivée de Russell Westbrook pourrait notamment faire la différence en faveur des Fusées cette année.

« James est un joueur tellement complet. C’est un gagnant. Mais je pense qu’il a besoin de renforts quand il va loin en Playoffs. Lorsque cela devient dur, il a besoin de ce renfort sur qui compter. Je pense que Russell Westbrook a apporté cela à cette équipe. »

Mardi, sur l’émission First Things First, le GM des Rockets Daryl Morey a confié qu’il ressentait cette pression de remporter le championnat et qu’avec « deux des meilleurs joueurs de l’histoire, Houston devrait être capable de gagner le titre ». James Harden et Russell Westbrook sont d’anciens MVP et restent évidemment des joueurs majeurs de cette Ligue. Faudrait pas rejoindre Karl Malone, Charles Barkley et Cie dans le cercle des superstars ne possédant pas de bague. Gagner dès cette saison en profitant d’un format inhabituel ? Pourquoi pas. Les Rockets ont connu des hauts et des bas cette année mais Morey pense que le scénario de la campagne 2019-20, avec cette suspension et cette reprise, peut favoriser Houston. Dans quel sens ? Car les Fusées pourront profiter d’un deuxième camp d’entraînement chez Mickey pour créer des automatismes après les nombreux mouvements réalisés en cours de saison. Pour rappel, les Rockets occupaient la sixième place de la Conférence Ouest avant la pause avec un bilan de 40 victoires pour 24 défaites.

James Harden est évidemment une immense star de la NBA. Sa carrière est loin d’être finie, et il devrait encore grimper dans les classements all-time. Mais ce dont il a besoin pour valider tout ce qu’il a fait, c’est une bague NBA, point barre. 25 ans que Houston attend un titre.

