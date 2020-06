Kyrie Irving et Avery Bradley mènent une coalition pour « l’unité et le changement » : un coup de gueule justifié et soutenu

Alors que Kyrie Irving s’est positionné contre le retour de la NBA à Orlando, le meneur des Nets ainsi que l’arrière des Lakers Avery Bradley mènent actuellement une nouvelle coalition ayant comme objectif « l’unité et le changement », à un moment où le sujet de la justice sociale s’ajoute aux inquiétudes liées au coronavirus.

C’est à travers un long communiqué envoyé à ESPN que cette nouvelle coalition – qui dépasse les frontières de la Grande Ligue – a exprimé ses intentions et ses objectifs dans le climat actuel. L’un des buts de ce mouvement mené par Uncle Drew et Avery Bradley, c’est d’apporter une plateforme pour des joueurs qui n’oseraient pas forcément exprimer leurs inquiétudes et autres préoccupations. Parmi elles, on peut citer deux axes. Le premier, il concerne directement la reprise de la saison NBA chez Mickey. La coalition s’interroge notamment concernant les conditions de reprise dans la bulle d’Orlando, les risques pour les joueurs (risques liés au COVID mais aussi aux blessures) et l’apparition de nouveaux cas de coronavirus en Floride. Le second axe, il concerne le sujet de la justice sociale, qui semble être au cœur des motivations de la coalition et de manière assez évidente. Cette dernière veut notamment discuter avec la NBA des ressources utilisées au sein des différentes parties composant la Ligue (commissionnaire, proprios, management, associations des joueurs) pour lutter contre l’injustice.

« Nous sommes un groupe d’hommes et de femmes provenant d’équipes et d’industries différentes, qui sont normalement décrits comme des adversaires, mais qui ont mis leurs ego et leurs différences de côté pour s’assurer de rester unis et pour réclamer de l’honnêteté pendant cette période incertaine. En tant qu’hommes et femmes autochtones, indigènes africains et caribéens divertissant le monde, nous continuerons à utiliser nos voix et nos plateformes pour obtenir un changement positif et la vérité. Nous sommes vraiment arrivés à un tournant de l’histoire où, en tant que communauté collective, nous pouvons nous unir – nous UNIFIER – pour avancer en ne faisant qu’un. Nous avons besoin que l’ensemble de notre peuple nous accompagne et nous resterons ensemble en guise de solidarité. En tant que communauté opprimée, cela va faire plus de 500 ans que nous sommes systématiquement ciblés, utilisés pour notre propriété intellectuelle et notre talent, mais en étant également toujours tués par les personnes mêmes qui sont censées nous ‘protéger et nous servir’. NOUS EN AVONS ASSEZ ! Nous combattons les problèmes qui comptent le plus : nous n’accepterons pas les injustices raciales qui continuent d’être ignorées dans nos communautés. Nous ne resterons pas dans l’ombre lorsqu’il s’agit de notre santé et notre bien-être. Et nous n’allons pas ignorer les motivations et les attentes financières qui nous ont empêchés historiquement de prendre des décisions réfléchies. Il ne s’agit pas de joueurs individuels, d’athlètes ou d’animateurs. Il s’agit d’un groupe d’hommes et de femmes forts qui s’unissent pour le changement. Nous avons nos secteurs respectifs, mais nous n’allons pas simplement la fermer et jouer afin de nous distraire de ce système basé sur : l’Exploitation et l’Abus. Nous sommes tous des pères, des filles, des leaders et bien plus encore. Alors, quel est notre GRAND objectif ? Nous faisons ça pour l’UNITÉ et le CHANGEMENT ! »

Un message marquant qui va dans la lignée du call de vendredi dernier, durant lequel Kyrie Irving avait montré son opposition à la reprise NBA vu le climat social actuel. En parlant de call, un autre a été organisé lundi par la coalition, avec notamment une participation de 40 joueurs d’après ESPN. On apprend également, toujours via ESPN, que la coalition souhaite voir un plan d’action de la part de l’univers de la NBA (avec les proprios et les sponsors) pour essayer de remédier aux problèmes qui frappent la communauté noire. À l’échelle de la Ligue, cela signifie avoir plus d’Afro-Américains dans les postes à responsabilité, comme dans le front office d’une franchise ou sur les bancs en tant que coach en chef. Comment tendre vers un meilleur équilibre, que ce soit sur les terrains comme en dehors ? Voici le genre de problématique que mettent en avant Avery Bradley et les autres, qui souhaitent voir des pratiques d’embauches améliorées. Autres points soulignés, la solidarité envers les organisations au service de la communauté noire, ainsi que la mise en place de partenariats avec des entreprises qui appartiennent à des Afro-Américains.

A coalition of NBA players including Kyrie Irving, Avery Bradley and more are pursuing further examination of the NBA's plan to restart the season in Orlando. (via @wojespn, @malika_andrews) https://t.co/GbIfjetZQr pic.twitter.com/ZYxPo6LCdS — ESPN (@espn) June 15, 2020

Vous l’avez compris, c’est un changement en profondeur que souhaite la coalition. C’est bien de mettre la lumière sur les injustices sociales, c’est nécessaire de protester, mais il faut aller plus loin désormais selon Avery Bradley, Kyrie Irving et Cie, qui n’hésitent pas à mettre la pression sur la NBA et les proprios pour soutenir les communautés noires et obtenir ce changement, qui ne peut pas venir uniquement des joueurs.

« Il n’y a rien à dire de plus. Nous devons désormais trouver des moyens pour accomplir les choses. Protester durant l’hymne national, porter des T-shirts, c’est super. Mais nous avons besoin que de vraies actions soient mises en place. […] Sans les athlètes noirs, la NBA ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui. La ligue a une responsabilité envers les communautés, qu’elle doit aider à renforcer, comme nous avons aidé à renforcer la marque NBA. Ne mettez pas tout le poids sur les joueurs quand il s’agit de traiter ce problème. Si vous tenez à nous, vous ne pouvez pas rester à l’arrière et silencieux. » – Avery Bradley

Dans ce climat-là, la NBA et l’union des joueurs ont et vont continuer à discuter sur le sujet alors que la reprise de la saison approche. Kyrie Irving, Avery Bradley et les autres ont clairement exprimé leur ras-le-bol et leurs attentes. En réponse à tout ça, la Ligue a indiqué que « l’un des principaux objectifs de la reprise serait d’utiliser la plateforme NBA pour mettre la lumière et mener une action soutenue sur les problèmes d’injustice sociale ».

Source texte : ESPN / The Athletic