Des détails sur la reprise NBA dans la bulle d’Orlando ont été révélés : la vie chez Mickey s’annonce… spéciale

Avec la reprise de la saison NBA qui se rapproche progressivement, on en apprend de plus en plus sur la façon dont celle-ci devrait se dérouler. Mardi, le syndicat des joueurs a envoyé un document d’une centaine de pages à ses membres afin de les informer sur de nombreux aspects concernant le passage chez Mickey. C’est l’heure de faire un point.

Grâce à ESPN et The Athletic, qui ont pu obtenir une version du document, on a eu un grand nombre de précisions par rapport à la reprise de la NBA dans la bulle d’Orlando, et notamment les dispositifs mis en place pour assurer la sécurité des personnes concernées. Après la répartition des 22 équipes dans les hôtels et les modalités à respecter pour les absents de la reprise, voici en dix points les autres éléments à retenir. Let’s Go !

1) Si un joueur est testé positif, il sera amené dans un lieu isolé et différent de la chambre d’hôtel dans laquelle il résidait. Il sera rapidement testé une nouvelle fois afin de confirmer le premier test et si le second est également positif, le joueur restera dans ce lieu isolé pendant 14 jours au moins pour se faire soigner.

NBA protocol for positive coronavirus test result:

– Enter immediate isolation/separate location — “Isolation Housing”

– Retest to confirm positive

– Exit isolation after consecutive negative tests and return to activities — Shams Charania (@ShamsCharania) June 17, 2020

2) Les joueurs qui quitteront la bulle sans accord préalable (une autorisation pourra être obtenue pour des urgences familiales par exemple) vont devoir passer par 10 à 14 jours de quarantaine, une baisse de salaire par match manqué, et des tests renforcés à base de prélèvement nasal bien intrusif. Certains réfléchiront à deux fois avant de vouloir s’aventurer en zone interdite…

3) Les Toronto Raptors, qui sont dans une situation particulière vu qu’ils évoluent au Canada, seront les premiers à arriver en Floride. Les joueurs des Dinos ne se retrouveront pas dans la ville de leur franchise mais à Naples (en Floride hein, pas en Italie), eux qui utiliseront l’Alico Arena de la Florida Gulf Coast University comme centre d’entraînement. Pour info, les joueurs doivent retrouver le marché de leur franchise pour le 22 juin au plus tard afin de pouvoir commencer les tests COVID le lendemain.

4) Les joueurs pourront porter une bague haute technologie pour mesurer quelques caractéristiques physiologiques (température, rythme cardiaque…) et ainsi déceler rapidement la présence potentielle du virus. Voilà qui pourrait permettre à certains joueurs d’avoir enfin une bagouze au doigt (on ne vise personne). En restant dans la technologie, les membres du campus porteront un bracelet Disney MagicBand qui servira comme clé pour la chambre et comme pass pour des examens médicaux. Enfin, les joueurs pourront porter une alarme de proximité qui avertira le joueur s’il est trop près d’une autre personne pendant trop longtemps (pour cela, cette dernière devra aussi porter cette alarme). Parfait pour la distanciation sociale.

5) À leur arrivée, les membres des différentes équipes vont devoir s’isoler pendant 48 heures dans leur chambre d’hôtel et devront être testés négativement à deux reprises. L’objectif, s’assurer que personne n’est contaminé avant même d’aller plus loin. Chaque équipe débarquera avec 37 membres au total (joueurs, coachs, membres du staff et du front-office…), dont 17 joueurs maximum. Au fur et à mesure que la saison avance, des modifications pourront être faites, avec des membres du staff qui s’ajouteront.

6) Entre le 22 et le 29 juillet, les matchs de « pré-saison » auront lieu. Trois par franchise, et contre des équipes résidant dans le même hôtel. Un petit Bucks – Lakers pour se chauffer ?

7) Concernant les masques : le port n’est pas obligatoire pour les joueurs et les arbitres, ni pour les coachs et les remplaçants évoluant au premier rang du banc (ça sera quand même recommandé pour les coachs). Par contre, les joueurs et les coachs qui sont au deuxième rang, c’est masque obligatoire (sauf joueur actif).

Ça y est on a une première idée visuelle, ça va être un délire. https://t.co/PawUuBUG5b — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 17, 2020

8) Les matchs se dérouleront dans trois salles différentes : The Arena, HP Field House, Visa Athletic Center. Et il pourra y avoir des personnes dans les tribunes. Pas des fans évidemment, mais les joueurs pourront assister en nombre limité aux rencontres des autres équipes.

Sources: NBA has sent teams a visual of court/workout arrangements in Orlando: pic.twitter.com/sT2rtFyKXK — Shams Charania (@ShamsCharania) June 16, 2020

9) Ça vous intéresse de connaître le programme lors d’un jour du match ? En gros, pour un match en soirée qui commence à 19h, c’est petit dej’ à l’hôtel – shootaround au gymnase du coin – retour à l’hôtel pour déjeuner – repos l’après-midi – direction la salle pour le match en fin d’après-midi – préparation pour la rencontre puis match – après-match avec l’équipe et les médias – retour à l’hôtel pour la douche avec possibilité de se restaurer.

NBA players‘ game day schedule in the Orlando bubble for 2019-20 season resumption, as @TheAthleticNBA @Stadium has obtained: pic.twitter.com/6nHik0R9aN — Shams Charania (@ShamsCharania) June 16, 2020

10) Tous les membres de la bulle devront attester par écrit qu’ils respecteront les consignes sur le campus. Si elles ne sont pas respectées, des sanctions pourront s’appliquer. Pour les joueurs, elles peuvent aller du simple avertissement jusqu’à la suspension, et même l’exclusion de la bulle. Par ailleurs, une hotline sera créée par la NBA pour déclarer de potentielles violations des protocoles mis en place. Selon vous, qui va appeler le plus ? On prend les paris mais sachez que Chris Paul a pris cher sur Twitter.

“Operator? Mr. Harden’s nose isn’t tucked into his mask. That’s a tech.” https://t.co/u8DjmvizPs pic.twitter.com/eHPg0iuMTE — Bay Area Sports Guy (@BASportsGuy) June 17, 2020

Voilà pour les principales infos à connaître, même s’il y a évidemment encore beaucoup d’autres détails dans le gros pavé distribué aux joueurs. De jour en jour, on y voit plus clair concernant la reprise et il est certain que la vie chez Mickey s’annonce très spéciale.

