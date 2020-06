Les équipes d’Orlando réparties dans trois hôtels et selon leur classement : les Cavs auraient probablement fini dans un motel miteux

La NBA va répartir les 22 équipes invitées à Orlando dans trois hôtels. Une répartition faite à partir des bilans respectifs de chaque franchise conviée à cette reprise. De quoi faire cohabiter les Lakers avec les Bucks par exemple. Un scrabble entre LeBron et Giannis, ça vous dit ?

On commence à en savoir plus sur l’organisation à Orlando. Car les informations pour cette reprise se succèdent, de quoi convaincre peut-être les plus réticents (coucou Melo). Ce mercredi, on a eu quelques nouvelles sur la façon dont les équipes de la bulle seront accueillies. Où vont loger les Lakers ? Les Bucks ? Les Knicks ? Visiblement au même endroit. On se met en mode Stéphane Plaza. D’après Shams Charania de The Athletic, les camps de bases ont été déterminés en fonction du bilan des équipes en saison régulière. Et on connaît le lieu de résidence de toutes les franchises, réparties dans trois hôtels différents.

Fans des Blazers, des Spurs ou des Suns, pas d’inquiétude, vos petits chouchous ne seront pas logés dans des hôtels miteux. Par contre, si on avait invité les Knicks, les Cavaliers et les autres, ils auraient peut-être fini en Airbnb ou dans des vieux motels. Que ce soit le Grand Destino, le Grand Floridian ou le Yacht Club, les joueurs devraient s’y plaire, même si certains auraient bien voulu aller faire des montagnes russes. Mais attention, interdiction de sortir de la bulle. On vous conseille de ne pas chercher de photos de ces endroits, histoire de ne pas déprimer et de ne pas trop rêver surtout si vous êtes au boulot. On voudrait tellement pouvoir placer une petite caméra dans ces complexes hôteliers. Si les protocoles sanitaires seront évidemment stricts, les joueurs des différentes franchises pourront peut-être se croiser. Patrick Beverley qui rencontre LeBron en sortant de l’ascenseur, vous imaginez un peu la scène ? C’est fou de se dire que deux équipes en course pour le titre pourraient se croiser à la piscine ou au bar. Car si les joueurs sont là pour le basket, ils ne vont pas passer plusieurs mois à faire que ça H24. Plusieurs activités seront proposées d’après Shams Charania.

In NBA's ORL campus: – Hotel amenities: players-only lounge (NBA 2K, TVs, gaming), pool/trails, barbers, manicurists, pedicurists

– 24-hour VIP concierge

– Daily entertainment: Movie screenings, DJ sets, video games, ping pong, pool, lawn games

– Players can attend other games — Shams Charania (@ShamsCharania) June 16, 2020

Niveau logement, les joueurs seront plutôt dans de bonnes conditions, de quoi en convaincre certains ? Franchement, des matchs de ping-pong (mais en simple hein, pas en double), des jeux vidéos, une piscine, ça ne se refuse pas non ?

