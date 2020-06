Air Jordan 11 Low WMNS Concord : pour crosser au féminin tout l’été

Jordan Brand continue de nous surprendre avec des dates de sorties toujours aussi aléatoires à cause du COVID-19. Aujourd’hui, les Air Jordan 11 Low WMNS Concord débarquent chez notre partenaire Basket4Ballers et raviront les balleuses !

L’un des modèle iconique des signature shoes du patron notamment remis en lumière à l’occasion de la sortie du docu-série « The Last Dance » sorti au printemps se refait une petite beauté pour se conjuguer au féminin. Après la sortie très attendue des Air Jordan 11 Retro Low Concord Bred, cette fois-ci ce sont ces mesdames qui pourront profiter de ce petit bijou de Tinker Hatfield dans leur version low-top et un coloris non moins classique et efficace. On reste évidemment sur du bicolore avec une empeigne en mesh blanc sublimée par un contour en verni bleu. Quand on sait que l’Equipe de France est sponsorisée par Jordan Brand, on imagine déjà que la pompe devrait séduire quelques joueuses dans l’effectif de Valérie Garnier. D’autant que ce n’est pas comme si l’année 2021 allait être chargée en compétitions internationale…

La fiche :

La grande-sœur : les Air Jordan 11 Concord, premières du nom.

les Air Jordan 11 Concord, premières du nom. On les imagine déjà à ses pieds : Marine Johannès en train de crosser les Américaines aux JO de Tokyo avant de les achever avec un petit stepback derrière l’arc.

Marine Johannès en train de crosser les Américaines aux JO de Tokyo avant de les achever avec un petit stepback derrière l’arc. L’occasion parfaite pour les porter : en soirée ou sur les parquets, le vernis leur donne ce côté polyvalent.

en soirée ou sur les parquets, le vernis leur donne ce côté polyvalent. On aime : un coloris hyper fly, avec elles personne n’osera venir vous marcher sur les pieds.

un coloris hyper fly, avec elles personne n’osera venir vous marcher sur les pieds. On aime moins : quitte à pousser le délire jusqu’au bout, on attend une édition spéciale avec le logo de la FFBB dessus.

Les Air Jordan 11 Low WMNS Concord sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 174,90 euros. Comme d’hab, la marchandise devrait vite s’écouler…

Source : Jordan Brand