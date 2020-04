« The Last Dance » débarque sur Netflix : toutes les infos à avoir, toute la lecture à s’offrir avant le grand lancement ce lundi

Ça y est, on y est presque. En cette période de confinement où le monde est à l’arrêt, tous les drogués de la balle orange n’attendent qu’une seule chose, la sortie de « The Last Dance », prévue ce 19 avril aux States et le 20 avril chez nous. Alors pour vous chauffer au max, on a rassemblé toutes les infos et autres détails que vous devez connaître avant de vous connecter sur Netflix. Allez, on y va.

# Le programme

Dix épisodes d’environ 50 minutes, qui sortiront deux par deux le :

Lundi 20 avril : Épisodes 1 et 2 à 9h01* sur Netflix

Lundi 27 avril : Épisodes 3 et 4 à 9h01 sur Netflix

Lundi 4 mai : Épisodes 5 et 6 à 9h01 sur Netflix

Lundi 11 mai : Épisodes 7 et 8 à 9h01 sur Netflix

Lundi 18 mai : Épisodes 9 et 10 à 9h01 sur Netflix

* heure française

# La saison 1997-98 des Bulls, mais pas que

Le grand thème de ce docu-série, c’est bien évidemment l’ultime saison des mythiques Chicago Bulls de Michael Jordan, véritable dynastie et phénomène culturel des années 1990 avec six titres NBA en huit ans. Intitulée « The Last Dance » par le coach Phil Jackson, qui savait comme l’ensemble de son groupe que la fin était proche, cette saison a été caractérisée par beaucoup de hauts et de bas, beaucoup d’adversité, beaucoup de tensions internes et de pression médiatique. Mais comme les précédentes, elle s’est terminée avec une nouvelle bannière de champion au bout. En l’espace de dix épisodes, on pourra découvrir les coulisses de cette saison pas comme les autres, mois après mois. Car si l’on en croit les propos du directeur du projet Jason Hehir à The Athletic, c’est de façon chronologique que ce docu-série a été construit, le premier épisode correspondant au mois d’octobre de cette saison, le dixième au mois de juin. « Mais attendez, y’a pas un souci là ? On est sur neuf mois non ? » Yes, bien vu les génies en maths. Sauf que le mois de mai a droit à deux épisodes, Playoffs oblige.

Cannot. Wait. 😳 "The Last Dance," a 10-part documentary series will chronicle Michael Jordan and the 1990s Chicago Bulls, one of the greatest icons and most successful dynasties in sports history, will debut on ESPN in 2020. pic.twitter.com/B72ljh5GbE — NBA on ESPN (@ESPNNBA) December 25, 2018

L’avantage de la chronologie, c’est que ça permet d’avoir une structure claire et facile à suivre. Le risque, c’est d’être un peu trop prévisible et linéaire. Pour éviter cela, chaque épisode sera accompagné par un retour en arrière sur différents thèmes qui permettront de dézoomer et de comprendre plus en profondeur les grands acteurs de cette « Last Dance », et donc d’avoir une meilleure connaissance du contexte entourant cette ultime saison. Par exemple, concernant Michael Jordan, qui sera forcément au cœur de ce docu-série, on aura droit à un passage sur ses années universitaires à North Carolina, où il a remporté le titre NCAA après avoir rentré le panier assassin contre Georgetown. Son enfance, son début de carrière avec les Bulls, son ascension vers les sommets avec Chicago… tous ces sujets-là seront également abordés. Les autres grands noms de cette équipe mythique, comme Scottie Pippen, Dennis Rodman et le coach Phil Jackson, vont aussi être mis en avant, normal ! Si vous pensez déjà tout savoir sur ces gars-là, ça sera l’occasion de vous tester. Mais quelque chose nous dit que vous allez renforcer votre culture basket durant ces dix épisodes.

# Un contenu inédit

Parce que oui, on aura droit évidemment à du contenu inédit, et ça c’est toujours énorme pour un sujet vu et revu. Malgré tous les highlights et tous les documentaires qui existent sur la toile concernant les Bulls des années 1990, on va découvrir des nouvelles images de grande qualité, des nouvelles anecdotes, des nouvelles histoires. Un véritable trésor pour les fans de la grosse balle orange, jeunes comme anciens.

« Mon objectif, pour les personnes d’un certain âge, disons 30 ans et plus, c’est qu’elles apprennent de nouvelles choses alors qu’elles pensaient connaître l’histoire. Et pour les plus jeunes qui croient connaître l’histoire, l’objectif est qu’ils se rendent compte de l’impact de cette équipe à l’époque et à quel point c’était difficile de réaliser ce qu’ils ont réalisé. » – Jason Hehir, via The Athletic

La saison 1997-98 des Bulls a été suivie par une équipe de tournage de NBA Entertainment, autorisée à utiliser ses caméras pour filmer cette ultime campagne, sur les parquets mais aussi en dehors. Pour votre culture perso, sachez que l’idée était venue d’Andy Thompson, l’oncle de Klay et l’un des vice-présidents de NBA Entertainment qui était proche de Jordan à l’époque. Plus qu’une idée, une véritable illumination. À la base, l’équipe de production de « The Last Dance » possédait plus de 10 000 heures d’images au total pour faire ce docu-série. Ça en fait du contenu à exploiter. Et s’il a forcément fallu sortir la machette pour rentrer le tout en dix épisodes d’une heure environ, on imagine que la sélection a été soigneusement effectuée pour proposer le meilleur résultat possible.

# Un casting XXL

L’un des points forts de ce docu-série, c’est le nombre de personnes qui ont été interviewées et l’énorme casting qui compose le projet. À votre avis, ça monte à combien ? 50 ? 70 ? Plus ? Plus. 106 au total d’après The Athletic. Wow ! Cependant, l’objectif n’était pas d’avoir le casting le plus impressionnant possible. L’objectif, c’était de faire une sélection cohérente de personnes qui possèdent un vrai lien avec les Chicago Bulls de Michael Jordan.

« J’étais catégorique sur le fait que je ne voulais pas avoir de gens ne possédant pas de lien organique avec l’histoire. C’est tentant de vouloir ramener le plus de célébrités possible, car Michael Jordan était très célèbre. […] Je suis avant tout un réalisateur et je veux raconter l’histoire de cette équipe comme si ses membres n’étaient pas vraiment célèbres. » – Jason Hehir

Un vrai lien donc, et surtout la capacité de raconter des choses nouvelles, qui n’ont pas encore été entendues à 150 reprises auparavant. En se basant sur ces critères de sélection, l’équipe de production a rassemblé toutes les personnes considérées comme indispensables au projet, d’autant plus qu’elle n’a essuyé aucun refus si l’on en croit The Athletic. Vous voulez un aperçu de ce casting XXL ? Il suffit de cliquer sur le bouton play juste en dessous.

# Un Michael Jordan plus ouvert que jamais ?

La saison 1997-98 des Bulls et la dynastie Chicago dans les nineties ne se résument évidemment pas à Michael Jordan. Mais on ne va pas se le cacher, MJ est la grande star de ce docu-série et on devrait pouvoir redécouvrir le personnage avec encore plus de profondeur qu’avant, notamment par rapport à certains sujets sensibles. Interviewé à trois reprises dans le cadre du projet, Jordan n’était pas forcément chaud à la base par rapport à ce dernier. Pourquoi ? À cause de la perception du public à son égard, lui qui était vraiment prêt à tout pour gagner, se comportant souvent en tyran avec ses coéquipiers. « Quand les gens vont voir ces images, ils vont penser que je suis un mec horrible » a notamment déclaré Michael à Jason Hehir. Mais en lui donnant l’occasion d’expliquer les origines de cette dark side, tout en étant absolument au point sur ses connaissances concernant MJ, Hehir estime avoir réussi à gagner sa confiance.

« J’ai dit à Michael qu’il y aurait des questions qui pourraient le mettre mal à l’aise mais qu’elles devaient être posées afin de pouvoir raconter l’histoire la plus honnête possible. Dès le premier jour, il m’a dit que je pouvais lui poser n’importe quelle question. […] Il était étonnamment coopératif. Charismatique, impliqué, réceptif, respectueux. »

On jugera par nous-mêmes évidemment, mais on avoue que l’excitation monte. Parce qu’en plus d’être coopératif, Jordan aurait activement participé au projet, en donnant son avis – en tant que principal acteur – sur les différents épisodes, d’après The Athletic. Si des choses devaient être changées ou approfondies afin de raconter l’histoire de la meilleure manière possible, Mike avait le pouvoir d’apporter des modifications. Alors on sait ce que vous pensez, « MJ a forcé l’équipe de production à tourner les choses d’une certaine manière pour qu’il soit bien vu, y’a une marque à protéger bla bla bla ». Hehir assure que non, c’est même tout le contraire.

« Les remarques de Jordan étaient vraiment bonnes, car elles n’étaient pas trop critiques. Et il pouvait ajouter des choses. Il pouvait dire, ‘Non, je pensais ça à ce moment-là, revenez sur ce match car c’est un meilleur exemple’. Il ne pouvait pas être un meilleur partenaire. C’est une chose d’avoir quelqu’un de la NBA qui me fait telle ou telle remarque. C’est très bien, mais si vous la recevez de quelqu’un à la première personne, c’est encore un autre niveau. »

# Cinq minutes pour se chauffer (attention spoiler)

Can't wait for Sunday? Neither can we. So we're dropping five minutes from the first episode of #TheLastDance pic.twitter.com/qW0Z3rmSxr — ESPN (@espn) April 17, 2020

Pendant 18 ans, les images que nous sommes sur le point de voir étaient précieusement conservées en attendant l’accord de Michael Jordan, qui possédait le dernier mot concernant le lancement du projet. En 2016, MJ a finalement dit oui et nous voilà quatre ans plus tard, prêts à dévorer ce docu-série sans en laisser une miette. C’est parti pour la dernière danse, régalez-vous.

