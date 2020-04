Allez, League Pass (parce qu’il faut bien) : retour en 1992, quand Michael Jordan martyrisait les Blazers du parking

Chose promise, chose due. Avec la mise à disposition gratuite du League Pass sur le mois à venir, TrashTalk veut vous en faire profiter un max afin que vous surviviez à cette terrible période sans balle orange. Alors après le Top 25 des matchs à voir absolument sur le LP concernant la période 2012-2020, on a décidé de vous proposer un match par soir, du old school comme du new school, histoire d’avoir sa dose de basket tous les jours.

Pour ceux qui n’ont toujours pas capté comment fonctionne un LP, c’est par ici

Le match : Bulls – Trail Blazers, 3 juin 1992, Game 1 des Finales NBA 1992

La feuille de stats : c’est juste ici

Le lien du match : juste là

Comme vous le savez, le docu-série « The Last Dance » sur les Bulls de Michael Jordan est sur le point de débarquer sur nos écrans. On sait que vous êtes déjà chauds comme la braise, mais rien de mieux qu’un match de Jojo pour faire monter encore un peu la sauce. Alors en ce dimanche 19 avril, on a choisi de vous rediriger vers le Game 1 des Finales NBA 1992 entre Chicago et Portland, dans lequel Jordan a sorti son fameux Shrug après son festival à 3-points, lui qui n’était pourtant pas réputé pour son adresse du parking. Six tirs primés en première période, 35 points à la mi-temps, merci au revoir.

Allez, on se pose tranquillement sur le canap’, on branche le LP, et on se fait plaiz en ces temps difficiles. Après tout, c’est l’occasion ou jamais pour voir ou revoir des classic games, alors autant en profiter. Let’s go !