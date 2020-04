Jimmy Butler a commandé des paniers pour tous ses copains du Heat : alors là, plus d’excuse pour ne pas bosser son shoot

Dans le contexte actuel du coronavirus, ce n’est pas forcément évident pour les joueurs NBA de garder la forme ou de bosser leur shoot. Mais en tant que bon franchise player, Jimmy Butler a décidé de prendre les devants pour éviter que son équipe soit trop rouillée au moment d’une potentielle reprise de la saison.

On le sait, Jimmy Butler est un monstre de travail. Mais en cette période vraiment pas comme les autres, lui comme les autres joueurs doivent faire avec les moyens du bord pour rester affûtés sur le plan physique et sur le plan basket. Ce n’est pas toujours facile, et ce n’est pas pour rien que la NBA prévoit un planning de reprise d’environ un mois pour remettre les joueurs dans de bonnes conditions, au cas où la saison reprendrait. Des stars comme Jayson Tatum et Giannis Antetokounmpo ont notamment exprimé leurs galères pour tâter la balle orange depuis la suspension de la saison, que ce soit pour des raisons climatiques chez le premier ou un manque d’équipement pour le second. Jimmy Butler veut absolument éviter ça pour lui et son équipe et a ainsi décidé de commander des paniers mobiles pour l’ensemble de ses coéquipiers d’après le Miami Herald. Idem pour les coachs. Goran Dragic était le seul à avoir un panier chez lui mais tout le monde est désormais équipé dans la Heat Family, car ces paniers sont arrivés à bon port il y a quelques jours. Et pour ceux qui vivent en appart ou les two-way contracts vivant dans des hôtels de Miami, ils ont la possibilité de se faire livrer ces paniers à leur domicile d’intersaison. Il a vraiment tout prévu le Jimmy. Alors plus d’excuse, surtout que la météo en Floride est largement coopérative quand il s’agit de lâcher quelques shoots à l’extérieur.

Butler, qui est actuellement à son domicile de San Diego, fait donc le maximum pour garder les siens en forme dans le cas où la campagne 2019-20 venait à reprendre. Encore une preuve de son leadership, souvent mis en avant par le coach Erik Spoelstra cette saison. Si le Heat détient aujourd’hui la quatrième place de l’Est, c’est notamment parce que Jimmy est arrivé durant la dernière intersaison et ce genre d’initiative montre l’impact qu’il peut avoir au sein du vestiaire. Car il envoie un vrai message. Corona ou pas, confinement ou pas, on continue à bosser, et celui qui reviendra avec un shoot complètement pété va se faire taper sur les doigts. Mais Butler a également conscience que le basket n’est pas la priorité des priorités aujourd’hui, du coup il a aussi pensé aux gamins de Miami. Jimmy Buckets a en effet envoyé des paniers dans des centres de jeunesse et des écoles de la ville floridienne, histoire que les jeunots soient eux aussi équipés quand ils pourront à nouveau rejoindre ces établissements.

Le flou règne toujours sur la NBA. Personne ne sait pour le moment comment les choses vont évoluer, ni même si la saison va reprendre. Mais malgré ces nombreuses incertitudes, Jimmy Butler veut s’assurer que toute son équipe reste au taquet.

Source texte : Miami Herald