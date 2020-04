La NBA se penche sur un planning de reprise de 25 jours : quelque chose nous dit que certains auront besoin de bien plus

Alors que la saison NBA est suspendue depuis un mois maintenant à cause du COVID-19, la pile de dossiers à traiter sur le bureau d’Adam Silver n’a jamais été aussi haute. Parmi les sujets sur la table, il y a forcément la préparation physique des joueurs en cas de reprise. Visiblement, la NBA a un plan.

Comment reprendre une saison après plusieurs semaines de confinement pour les joueurs ? Comment les aider à retrouver le rythme après un arrêt si brutal ? Voici les questions qu’on se pose actuellement dans la Ligue dirigée par le grand chauve. Forcément, on peut avoir quelques inquiétudes pour l’état de santé des joueurs, pas du tout habitués à un tel scénario. Une reprise trop brusque, sans la bonne préparation en amont, pourrait augmenter les risques de blessure et la NBA veut évidemment éviter de mettre en danger ses joueurs. Si l’on en croit Brian Windhorst d’ESPN, un plan a ainsi été proposé à la Ligue par plusieurs dirigeants et membres d’équipes médicales en discussion avec la NBA. Ce plan, il s’étalerait sur 25 jours. 25 jours pour remettre la machine en route et ensuite revenir sur les parquets. Ces 25 jours seraient divisés en deux périodes. Dans un premier temps, on partirait sur 11 jours de workouts individuels pour se chauffer, le tout en respectant les règles de distanciation sociale. Ces 11 jours seraient ensuite suivis par 14 jours d’entraînement en commun, un training camp de deux semaines en gros. Évidemment, un camp d’entraînement avec l’ensemble de l’équipe ne pourra être possible que s’il y a autorisation préalable des médecins spécialisés. La santé avant tout, comme toujours.

Ce scénario, c’est évidemment dans le cas d’une reprise de la saison. Mais ne vous réjouissez pas trop vite, ce n’est pas parce qu’on parle de plan de préparation que les chances de revoir du basket dans un futur pas trop éloigné sont plus élevées qu’avant. Pour le moment, aucun décision n’a été prise concernant la campagne 2019-20 et il faudra attendre le mois de mai pour voir Adam Silver trancher sur certains sujets. La NBA essaye juste de se préparer au mieux si jamais il y a possibilité de sauver la saison. C’est ce qu’on espère tous, parce que le manque de basket commence sérieusement à taper sur le système de tous les drogués de la balle orange. On aime bien les matchs vintage, les tournois 2K, les HORSE et autres challenges WTF sur Twitter, il n’y a rien de mieux que du basket en live. Alors même si c’est sans le moindre fan dans les tribunes, même si c’est sur un bateau ou sur Mars, prions pour une amélioration de la crise sanitaire et un retour du basket dans nos vies.

Si le jour de gloire arrive et que la NBA annonce une reprise de sa saison, il faudra donc attendre environ un mois supplémentaire pour voir des matchs. Pas sûr que ça remonte le moral dit comme ça mais après plusieurs semaines sans basket, un peu plus ou un peu moins, ça ne changera pas grand-chose.

Source texte : ESPN