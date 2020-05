La matinale de TrashTalk, spécial duel NBA / COVID-19 : un accord entre la NBA et la NBPA, Blake Griffin chaud pour reprendre

Comme vous le savez, la NBA est à l’arrêt pour cause de COVID-19. Pendant cette suspension exceptionnelle, l’actualité sera beaucoup dominée par le coronavirus, alors on a estimé nécessaire de rassembler les différentes informations dans une matinale que vous pourrez retrouver chaque… matin. Merci Captain Obvious. Le but ? Vous informer au mieux sur le sujet, sans pour autant vous submerger d’articles COVID-19. Allez, voici les dernières infos à connaître.

# La NBA et la NBPA trouvent un accord pour étendre la période des négos sur le CBA

Avec le bordel provoqué par la crise du COVID-19, beaucoup de sujets doivent être négociés entre la NBA et l’union des joueurs au niveau du CBA, notamment sur le plan économique et le salary cap. Ainsi, la date limite concernant la potentielle résiliation de l’accord collectif par la Ligue à travers la clause de Force Majeure a été repoussée jusqu’au mois de septembre, ce qui va permettre aux deux camps d’avoir une meilleure visibilité au niveau financier et de continuer à discuter. À la base, il y avait un délai de 60 jours, qui était donc sur le point d’être atteint, la saison ayant été suspendue le 11 mars dernier.

Pushing back the deadline allows for the league and union to gather a clearer picture of the economic losses and bargain on a number of crucial financial issues, including salary caps and luxury tax thresholds. Story soon on ESPN dotcom. https://t.co/9UIHiObMD0 — Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 11, 2020

# Un Draft Combine virtuel ?

Avec le contexte actuel, plusieurs événements sportifs se sont déroulés de façon virtuelle. On pense par exemple à la Draft WNBA, et ça pourrait aussi être le cas du Draft Combine NBA si l’on en croit Shams Charania de The Athletic. Ce dernier a également indiqué que la Ligue envisageait plusieurs dates pour l’événement, initialement prévu en mai et qui pourrait se dérouler en août. Enfin, la NBA a envoyé des bulletins de vote à ses équipes afin qu’elles se prononcent sur les prospects qu’elles souhaitent voir lors de ce Draft Combine 2020, qui devrait donc être bien réduit autant au niveau du nombre qu’au niveau des activités réalisées.

Sources: The NBA has sent teams the ballots to vote on the prospects for the 2020 Draft Combine, which has been postponed indefinitely. League office is evaluating possible dates for Combine and potential virtual version. — Shams Charania (@ShamsCharania) May 11, 2020

# Blake Griffin prêt à reprendre

On ne pensait pas revoir Blake Griffin cette saison suite à son opération au genou du mois de janvier, mais avec la suspension de la campagne 2019-20, un retour n’est pas impossible en cas de reprise. L’intérieur des Pistons a en effet déclaré qu’il était prêt à retrouver les terrains (via The Encore).

« Je me sens bien. Ça fait un moment que j’ai eu l’autorisation de rejouer, je suis simplement bloqué à la maison. Je suis prêt à revenir dès que ça reprendra. »

Touché par de gros bobos au genou, Blakounet n’a joué que 18 matchs cette saison pour des faibles moyennes de 15,5 points (à 35,2% au tir), 4,7 rebonds et 3,3 passes.

Tune in now to watch The Encore, hosted by @SageSteele with this week's guests @BlakeGriffin23 and @DJKhaled as they discuss the latest episode of #TheLastDance. #JUMPMAN https://t.co/w2W0wL3QuD — Jordan (@Jumpman23) May 11, 2020

# Spencer Dinwiddie et Charles Barkley préfèrent que la saison soit annulée

Shaq n’est pas le seul à vouloir une annulation de la saison. Lors d’une discussion sur Twitter, le joueur des Nets Spencer Dinwiddie a rebondi sur les propos d’O’Neal en affirmant qu’une annulation de la campagne 2019-20 serait probablement la meilleure chose à faire sans la disponibilité d’un vaccin. Comme l’a dit Shaq, « il y aura un grand astérisque » à côté du champion cette année alors pourquoi prendre le moindre risque ?

If a vaccine won’t be readily available for 12-18months (could be wrong), why wouldn’t we cancel the season? Especially since any championship won this year will have a major asterisk and we don’t play for JUST the regular season. But Maybe that’s the #LastDance talking. — Spencer Dinwiddie (@SDinwiddie_25) May 11, 2020

Même son de cloche pour Charles Barkley, qui pour une fois est d’accord avec son copain Shaq (via Dan Le Batard Show).