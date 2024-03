Ce mercredi contre Philadelphie, Kevin Durant a inscrit son 285 597è point en saison régulière et a ainsi dépassé Shaquille O’Neal dans le classement des meilleurs marqueurs de l’histoire. Huitième place sécurisée, prochain objectif Wilt Chamberlain.

Il lui fallait 9 points pour dépasser le Shaq, la marque a été passée ce mercredi soir face au Sixers. Au début du troisième quart-temps, Durant a dégainé un pull-up à mi-distance qu’il affectionne tant pour devenir le 8è meilleur marqueur de l’histoire de la NBA. Tout un symbole.

KD just passed Shaq to move into 8th on the NBA’s all-time scoring list!

A walking bucket 🪣

— NBA (@NBA) March 21, 2024

L’immense pile de points marqués par le Shaquille O’Neal est désormais dans le rétro, et ils ne sont que sept autres dans le monde à pouvoir se permettre de caler cette phrase. Pas mal.

Moment aussi sympathique qu’inattendu, le visage du Shaq est apparu sur les écrans géants de la salle pour féliciter l’ailier. Des mots doux, des applaudissements, un bonjour pour la maman et un petit challenge pour le fiston. Du Shaq dans le texte.

“You know it doesn’t stop here… let’s see if you can get to [1st all-time]”

Shaq congratulates KD on passing him for 8th on the all-time scoring list 🤝 pic.twitter.com/tuQEUHOgLx

— NBA (@NBA) March 21, 2024

Pour donner une petite base de comparaison, Big Shaq a marqué son ultime panier le 3 avril 2011, sous le maillot des Celtics. Big Diesel était alors au crépuscule de sa carrière et ne dépassait pas les 20 minutes par rencontres, avec un physique déjà en pré-retraite. Kevin Durant, lui, semble encore loin du moment où il raccrochera les sneakers.

A 35 ans, il continue de cimenter sa réputation soir après soir, panier après panier. Au-delà des 27,8 points de moyenne – étant par ailleurs un record pour un joueur de cet âge – cette saison a surtout été marquée par sa capacité à enchaîner les rencontres, et une absence de blessure majeure. Alors que KD n’avait plus dépassé la barre des 60 matchs joués depuis 2018-19, une éternité, il n’a manqué que sept matchs cette année.

Congrats to @KDTrey5 of the @Suns for moving to 8th on the all-time scoring list! pic.twitter.com/5mG65h0U8d

— NBA (@NBA) March 21, 2024

Ces même blessures ont par ailleurs largement retardé l’ascension du Slim Reaper dans le classement all-time. On rappelle qu’il figure dans le Top 5 des joueurs avec la plus haute moyenne de points par match (27,3), juste devant LeBron James (27,1).

La prochaine marche à franchir mesure 2 mètres 16 et s’appelle Wilt Chamberlain. KD devra toutefois attendre au moins un an et demi avant d’espérer entrer dans le top 7. S’il maintenait son allure actuelle (entre 27 et 28 points par match), les 31 419 unités du Big Dipper seraient un objectif atteignable en un peu plus d’une centaine de matchs. Rendez-vous en 2025-26!

On s’était demandé jusqu’où Easy Money pouvait monter il y a quelques mois, le Top 5 pouvant être l’ultime accolade à viser.

Mais il s’agira bien plus de rester régulièrement sur les parquets que d’être capable de continuer de réussir à scorer. On parle quand même de Kevin Durant.

